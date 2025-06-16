В Кремле призвали не сбавлять темпов развития российской экономики
Песков призвал принимать меры, которые не сбавят темп развития экономики РФ
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экономический блок правительства и администрации президента ведет очень живые дискуссии по дальнейшему развитию экономики России, главное здесь - принимать меры, которые позволят не сбавлять достигнутых темпов развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов, является ли официальной позицией Кремля заявление заместителя главы администрации президента Максима Орешкина о том, что модель роста экономики России последних лет себя исчерпала и будет ли глава государства высказываться по этому поводу на ПМЭФ, Песков отметил: "Если вы внимательно анализировали последние выступления главы государства, экономические части этих выступлений, то вы в них найдете очень много созвучного по этому тезису".
"Безусловно, существуют разные точки зрения по нюансам. Экономический блок, правительство и администрация, ведет очень живые дискуссии, но в целом, конечно, такое общее понимание есть. Безусловно. Главное - все сосредоточены на том, что нужно принимать те меры, которые позволят не сбавлять тех темпов развития, на которые удалось выйти за последние годы", - добавил он.
Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ запланировано на пятницу.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.