https://ria.ru/20250616/temp-2023107836.html

В Кремле призвали не сбавлять темпов развития российской экономики

В Кремле призвали не сбавлять темпов развития российской экономики - РИА Новости, 16.06.2025

В Кремле призвали не сбавлять темпов развития российской экономики

Экономический блок правительства и администрации президента ведет очень живые дискуссии по дальнейшему развитию экономики России, главное здесь - принимать... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:11:00+03:00

2025-06-16T13:11:00+03:00

2025-06-16T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экономический блок правительства и администрации президента ведет очень живые дискуссии по дальнейшему развитию экономики России, главное здесь - принимать меры, которые позволят не сбавлять достигнутых темпов развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов, является ли официальной позицией Кремля заявление заместителя главы администрации президента Максима Орешкина о том, что модель роста экономики России последних лет себя исчерпала и будет ли глава государства высказываться по этому поводу на ПМЭФ, Песков отметил: "Если вы внимательно анализировали последние выступления главы государства, экономические части этих выступлений, то вы в них найдете очень много созвучного по этому тезису". "Безусловно, существуют разные точки зрения по нюансам. Экономический блок, правительство и администрация, ведет очень живые дискуссии, но в целом, конечно, такое общее понимание есть. Безусловно. Главное - все сосредоточены на том, что нужно принимать те меры, которые позволят не сбавлять тех темпов развития, на которые удалось выйти за последние годы", - добавил он. Выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ запланировано на пятницу. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/oreshkin-2023039603.html

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россия, дмитрий песков, максим орешкин, владимир путин, экономика