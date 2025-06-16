Иран начал новые ответные запуски ракет по Израилю, сообщает Tasnim
Tasnim: Иран начал новые ответные запуски ракет по Израилю
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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Началась новая волна ответных запусков иранских ракет по Израилю, передает агентство Tasnim.
"Началась новая волна ракетных атак Ирана по территории Израиля", — говорится в сообщении.
Иран будет непрерывно наносить удары до раннего утра, сообщило агентство Fars со ссылкой на КСИР.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
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