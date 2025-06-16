https://ria.ru/20250616/tasnim-2023218483.html

Иран начал новые ответные запуски ракет по Израилю, сообщает Tasnim

Иран начал новые ответные запуски ракет по Израилю, сообщает Tasnim - РИА Новости, 17.06.2025

Иран начал новые ответные запуски ракет по Израилю, сообщает Tasnim

Началась новая волна ответных запусков иранских ракет по Израилю, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-16T22:43:00+03:00

2025-06-16T22:43:00+03:00

2025-06-17T00:02:00+03:00

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

иран

израиль

тегеран (город)

тель-авив

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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Началась новая волна ответных запусков иранских ракет по Израилю, передает агентство Tasnim."Началась новая волна ракетных атак Ирана по территории Израиля", — говорится в сообщении.Иран будет непрерывно наносить удары до раннего утра, сообщило агентство Fars со ссылкой на КСИР. Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250616/putin-2023202687.html

https://ria.ru/20250616/netanyakhu-2023212630.html

иран

израиль

тегеран (город)

тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, тегеран (город), тель-авив