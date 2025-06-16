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Иран начал новые ответные запуски ракет по Израилю, сообщает Tasnim - РИА Новости, 17.06.2025
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22:43 16.06.2025 (обновлено: 00:02 17.06.2025)
https://ria.ru/20250616/tasnim-2023218483.html
Иран начал новые ответные запуски ракет по Израилю, сообщает Tasnim
Иран начал новые ответные запуски ракет по Израилю, сообщает Tasnim - РИА Новости, 17.06.2025
Иран начал новые ответные запуски ракет по Израилю, сообщает Tasnim
Началась новая волна ответных запусков иранских ракет по Израилю, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-16T22:43:00+03:00
2025-06-17T00:02:00+03:00
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
израиль
тегеран (город)
тель-авив
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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Началась новая волна ответных запусков иранских ракет по Израилю, передает агентство Tasnim."Началась новая волна ракетных атак Ирана по территории Израиля", — говорится в сообщении.Иран будет непрерывно наносить удары до раннего утра, сообщило агентство Fars со ссылкой на КСИР. Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250616/putin-2023202687.html
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иран
израиль
тегеран (город)
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LIVE: Обстановка в Тель-Авиве
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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, тегеран (город), тель-авив
В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран, Израиль, Тегеран (город), Тель-Авив
Иран начал новые ответные запуски ракет по Израилю, сообщает Tasnim

Tasnim: Иран начал новые ответные запуски ракет по Израилю

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ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Началась новая волна ответных запусков иранских ракет по Израилю, передает агентство Tasnim.
"Началась новая волна ракетных атак Ирана по территории Израиля", — говорится в сообщении.
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Иран будет непрерывно наносить удары до раннего утра, сообщило агентство Fars со ссылкой на КСИР.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Нетаньяху назвал цели операции "Восстающий лев"
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В миреОбострение конфликта между Израилем и ИраномИранИзраильТегеран (город)Тель-Авив
 
 
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