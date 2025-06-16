https://ria.ru/20250616/tajvan-2023061556.html

Тайвань включил российские компании в список экспортного контроля

Тайвань включил российские компании в список экспортного контроля - РИА Новости, 16.06.2025

Тайвань включил российские компании в список экспортного контроля

Тайвань включил компании из России в список экспортного контроля, теперь предприятия острова должны получать специальные лицензии для поставок продукции этим... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T10:23:00+03:00

2025-06-16T10:23:00+03:00

2025-06-16T10:23:00+03:00

тайвань

китай

россия

нэнси пелоси

huawei technologies

экономика

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ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Тайвань включил компании из России в список экспортного контроля, теперь предприятия острова должны получать специальные лицензии для поставок продукции этим компаниям, сообщило министерство экономики острова. Согласно сообщению, размещенному на сайте ведомства, Тайвань внес 601 организацию в список экспортного контроля. В министерстве пояснили, что в список "вошли компании из России, Пакистана, Ирана, Мьянмы и материкового Китая". Какие именно компании из РФ попали в список, не уточняется. "Если производители хотят экспортировать продукцию компаниям из списка, они должны заранее получить лицензию", - говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что компании были включены в список исходя из "соображений национальной безопасности". Как подчеркнули в ведомстве, если какая-либо тайваньская компания захочет экспортировать продукцию компаниям из списка без разрешения, таможня не пропустит данные товары. По сообщению министерства, из компаний материкового Китая в список попали Huawei и SMIC. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП). Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20250616/tajvan-2023050210.html

https://ria.ru/20241103/tayvan-1981720645.html

тайвань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тайвань, китай, россия, нэнси пелоси, huawei technologies, экономика