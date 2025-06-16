Тайвань включил российские компании в список экспортного контроля
Тайвань включил компании из России в список экспортного контроля с лицензиями
© AP Photo / Wally SantanaЖители города Цзяи с флагом Тайваня
© AP Photo / Wally Santana
Жители города Цзяи с флагом Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Тайвань включил компании из России в список экспортного контроля, теперь предприятия острова должны получать специальные лицензии для поставок продукции этим компаниям, сообщило министерство экономики острова.
"Если производители хотят экспортировать продукцию компаниям из списка, они должны заранее получить лицензию", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что компании были включены в список исходя из "соображений национальной безопасности". Как подчеркнули в ведомстве, если какая-либо тайваньская компания захочет экспортировать продукцию компаниям из списка без разрешения, таможня не пропустит данные товары.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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