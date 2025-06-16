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Тайвань включил российские компании в список экспортного контроля - РИА Новости, 16.06.2025
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10:23 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/tajvan-2023061556.html
Тайвань включил российские компании в список экспортного контроля
Тайвань включил российские компании в список экспортного контроля - РИА Новости, 16.06.2025
Тайвань включил российские компании в список экспортного контроля
Тайвань включил компании из России в список экспортного контроля, теперь предприятия острова должны получать специальные лицензии для поставок продукции этим... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:23:00+03:00
2025-06-16T10:23:00+03:00
тайвань
китай
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нэнси пелоси
huawei technologies
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ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Тайвань включил компании из России в список экспортного контроля, теперь предприятия острова должны получать специальные лицензии для поставок продукции этим компаниям, сообщило министерство экономики острова. Согласно сообщению, размещенному на сайте ведомства, Тайвань внес 601 организацию в список экспортного контроля. В министерстве пояснили, что в список "вошли компании из России, Пакистана, Ирана, Мьянмы и материкового Китая". Какие именно компании из РФ попали в список, не уточняется. "Если производители хотят экспортировать продукцию компаниям из списка, они должны заранее получить лицензию", - говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что компании были включены в список исходя из "соображений национальной безопасности". Как подчеркнули в ведомстве, если какая-либо тайваньская компания захочет экспортировать продукцию компаниям из списка без разрешения, таможня не пропустит данные товары. По сообщению министерства, из компаний материкового Китая в список попали Huawei и SMIC. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП). Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20250616/tajvan-2023050210.html
https://ria.ru/20241103/tayvan-1981720645.html
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тайвань, китай, россия, нэнси пелоси, huawei technologies, экономика
Тайвань, Китай, Россия, Нэнси Пелоси, Huawei Technologies, Экономика
Тайвань включил российские компании в список экспортного контроля

Тайвань включил компании из России в список экспортного контроля с лицензиями

© AP Photo / Wally SantanaЖители города Цзяи с флагом Тайваня
Жители города Цзяи с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Wally Santana
Жители города Цзяи с флагом Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Тайвань включил компании из России в список экспортного контроля, теперь предприятия острова должны получать специальные лицензии для поставок продукции этим компаниям, сообщило министерство экономики острова.
Согласно сообщению, размещенному на сайте ведомства, Тайвань внес 601 организацию в список экспортного контроля. В министерстве пояснили, что в список "вошли компании из России, Пакистана, Ирана, Мьянмы и материкового Китая". Какие именно компании из РФ попали в список, не уточняется.
Женщина с флагами Тайваня - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Тайвань включил Huawei и SMIC в список экспортного контроля
Вчера, 09:11
"Если производители хотят экспортировать продукцию компаниям из списка, они должны заранее получить лицензию", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что компании были включены в список исходя из "соображений национальной безопасности". Как подчеркнули в ведомстве, если какая-либо тайваньская компания захочет экспортировать продукцию компаниям из списка без разрешения, таможня не пропустит данные товары.
По сообщению министерства, из компаний материкового Китая в список попали Huawei и SMIC.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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