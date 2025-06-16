Тайвань включил Huawei и SMIC в список экспортного контроля
Тайвань включил в список экспортного контроля 601 фирму, включая Huawei и SMIC
© AP Photo / Chiang Ying-yingЖенщина с флагами Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Женщина с флагами Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Тайвань включил материковые китайские компании Huawei и SMIC в список экспортного контроля, теперь предприятия острова должны получать специальные лицензии для поставок продукции этим компаниям, передает тайваньское Центральное информационное агентство (CNA).
Со ссылкой на министерство экономики острова агентство уточняет, что в список экспортного контроля была включена 601 организация, в число которых вошли технологическая компания Huawei и компания по производству микроэлектроники SMIC.
"Если производители хотят экспортировать продукцию компаниям из списка, они должны заранее получить лицензию", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что компании были включены в список с целью "предотвращения распространения вооружений и исходя из других соображений национальной безопасности".
Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники. TSMC по итогам 2023 года впервые стала крупнейшим в мире по объему выручки производителем полупроводников, обогнав Intel и Samsung Electronics.
В 2024 году агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с вопросом, передавало, что США официально потребовали от тайваньской TSMC прекратить поставки в материковый Китай чипов, предназначенных для использования в сфере ИИ. Издание Nikkei Asia со ссылкой на источники ранее сообщало, что TSMC приостановит производство чипов для искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений для нескольких китайских компаний в связи с усилением мер для соблюдения экспортного контроля США.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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