https://ria.ru/20250616/tajvan-2023050210.html

Тайвань включил Huawei и SMIC в список экспортного контроля

Тайвань включил Huawei и SMIC в список экспортного контроля - РИА Новости, 16.06.2025

Тайвань включил Huawei и SMIC в список экспортного контроля

Тайвань включил материковые китайские компании Huawei и SMIC в список экспортного контроля, теперь предприятия острова должны получать специальные лицензии для... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T09:11:00+03:00

2025-06-16T09:11:00+03:00

2025-06-16T09:11:00+03:00

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ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Тайвань включил материковые китайские компании Huawei и SMIC в список экспортного контроля, теперь предприятия острова должны получать специальные лицензии для поставок продукции этим компаниям, передает тайваньское Центральное информационное агентство (CNA). Со ссылкой на министерство экономики острова агентство уточняет, что в список экспортного контроля была включена 601 организация, в число которых вошли технологическая компания Huawei и компания по производству микроэлектроники SMIC. "Если производители хотят экспортировать продукцию компаниям из списка, они должны заранее получить лицензию", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что компании были включены в список с целью "предотвращения распространения вооружений и исходя из других соображений национальной безопасности". Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники. TSMC по итогам 2023 года впервые стала крупнейшим в мире по объему выручки производителем полупроводников, обогнав Intel и Samsung Electronics. В 2024 году агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с вопросом, передавало, что США официально потребовали от тайваньской TSMC прекратить поставки в материковый Китай чипов, предназначенных для использования в сфере ИИ. Издание Nikkei Asia со ссылкой на источники ранее сообщало, что TSMC приостановит производство чипов для искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений для нескольких китайских компаний в связи с усилением мер для соблюдения экспортного контроля США. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20250531/makron-2020166524.html

https://ria.ru/20250530/tayvan-2019914551.html

https://ria.ru/20250428/kitay-2013757610.html

тайвань

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, huawei technologies, samsung group