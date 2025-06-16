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Украина может сама совершить провокации с кораблем ВМС США, заявила СВР
Украина может сама совершить провокации с кораблем ВМС США, заявила СВР - РИА Новости, 16.06.2025
Украина может сама совершить провокации с кораблем ВМС США, заявила СВР
Украина совместно с Британией готовит провокации в акватории Балтийского моря, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:50:00+03:00
2025-06-16T14:50:00+03:00
2025-06-16T14:58:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
военно-морские силы сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украина совместно с Британией готовит провокации в акватории Балтийского моря, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."В настоящее время украинцы совместно с британцами готовят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сценариев предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. Торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам. Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского корабля, а одна - не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства "злонамеренной активности" России. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя", - говорится в сообщении пресс- бюро СВР.Отмечается, что еще один украинско-британский сценарий заключается в том, чтобы совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно "выловить" в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути.
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украина, военно-морские силы сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), балтийское море, россия, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Военно-морские силы США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Балтийское море, Россия, В мире
Украина может сама совершить провокации с кораблем ВМС США, заявила СВР
СВР: Украина может сама совершить провокации с кораблем ВМС США