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Украина может сама совершить провокации с кораблем ВМС США, заявила СВР - РИА Новости, 16.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 16.06.2025 (обновлено: 14:58 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/svr-2023137302.html
Украина может сама совершить провокации с кораблем ВМС США, заявила СВР
Украина может сама совершить провокации с кораблем ВМС США, заявила СВР - РИА Новости, 16.06.2025
Украина может сама совершить провокации с кораблем ВМС США, заявила СВР
Украина совместно с Британией готовит провокации в акватории Балтийского моря, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:50:00+03:00
2025-06-16T14:58:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
военно-морские силы сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
балтийское море
россия
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украина совместно с Британией готовит провокации в акватории Балтийского моря, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."В настоящее время украинцы совместно с британцами готовят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сценариев предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. Торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам. Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского корабля, а одна - не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства "злонамеренной активности" России. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя", - говорится в сообщении пресс- бюро СВР.Отмечается, что еще один украинско-британский сценарий заключается в том, чтобы совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно "выловить" в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути.
https://ria.ru/20250616/svr-2023135645.html
украина
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украина, военно-морские силы сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), балтийское море, россия, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Военно-морские силы США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Балтийское море, Россия, В мире
Украина может сама совершить провокации с кораблем ВМС США, заявила СВР

СВР: Украина может сама совершить провокации с кораблем ВМС США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украина совместно с Британией готовит провокации в акватории Балтийского моря, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"В настоящее время украинцы совместно с британцами готовят провокации в акватории Балтийского моря. Один из сценариев предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США. Торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам. Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского корабля, а одна - не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства "злонамеренной активности" России. Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя", - говорится в сообщении пресс- бюро СВР.
Отмечается, что еще один украинско-британский сценарий заключается в том, чтобы совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно "выловить" в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути.
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Киев и Лондон хотят эскалации украинского конфликта, заявили в СВР
дополняется ...
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВоенно-морские силы СШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Балтийское мореРоссияВ мире
 
 
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