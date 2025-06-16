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Лондон и Киев сотрудничали при организации терактов в России, заявили в СВР - РИА Новости, 16.06.2025
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14:41 16.06.2025 (обновлено: 14:55 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/svr-2023133493.html
Лондон и Киев сотрудничали при организации терактов в России, заявили в СВР
Лондон и Киев сотрудничали при организации терактов в России, заявили в СВР - РИА Новости, 16.06.2025
Лондон и Киев сотрудничали при организации терактов в России, заявили в СВР
Лондон разрабатывал планы терактов, которые украинские исполнители осуществили на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также удары по аэродромам ВКС РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:41:00+03:00
2025-06-16T14:55:00+03:00
лондон
киев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Лондон разрабатывал планы терактов, которые украинские исполнители осуществили на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также удары по аэродромам ВКС России 1 июня, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.По сведениям СВР, при осуществлении подрывных акций, как правило, их разработкой и оперативным обеспечением занимается британская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники спецслужб Украины и их агентура."Такой механизм использовался, в частности, при организации недавних терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также ударов по аэродромам ВКС России 1 июня", - добавили в пресс-бюро.
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лондон, киев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия
Лондон, Киев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия
Лондон и Киев сотрудничали при организации терактов в России, заявили в СВР

СВР: Лондон и Киев сотрудничали при организации недавних терактов в России

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Лондон разрабатывал планы терактов, которые украинские исполнители осуществили на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также удары по аэродромам ВКС России 1 июня, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По сведениям СВР, при осуществлении подрывных акций, как правило, их разработкой и оперативным обеспечением занимается британская сторона, а непосредственными исполнителями зачастую выступают сотрудники спецслужб Украины и их агентура.
"Такой механизм использовался, в частности, при организации недавних терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также ударов по аэродромам ВКС России 1 июня", - добавили в пресс-бюро.
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