https://ria.ru/20250616/sud-2023076451.html
В Ростове-на-Дону военнослужащего нацбата* приговорили к 13 годам тюрьмы
В Ростове-на-Дону военнослужащего нацбата* приговорили к 13 годам тюрьмы - РИА Новости, 16.06.2025
В Ростове-на-Дону военнослужащего нацбата* приговорили к 13 годам тюрьмы
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащего националистического батальона*, признанного террористическим и запрещенного в РФ, к 13... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T11:24:00+03:00
2025-06-16T11:24:00+03:00
2025-06-16T11:25:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащего националистического батальона*, признанного террористическим и запрещенного в РФ, к 13 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. По данным ведомства, в ноябре 2023 года Аркадий Любченко проходил обучение в одном из учебных центров ВСУ. В декабре того же года он перевелся в один из нацбатов* и в его составе участвовал в боевых действиях в районе села Константиновка ДНР. В ноябре 2024 года был взят в плен военнослужащими ВС России, при этом оказывал активное сопротивление с применением стрелкового оружия. "Южным окружным военным судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. При этом первые 3 года из назначенного срока фигурант проведет в тюрьме, 10 лет - в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.*Признан террористическим и запрещен в РФ
https://ria.ru/20250614/prigovor-2022770463.html
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россия, ростов-на-дону, ростовская область, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Ростове-на-Дону военнослужащего нацбата* приговорили к 13 годам тюрьмы
Суд в Ростове-на-Дону приговорил нацбатовца Любченко к 13 годам лишения свободы