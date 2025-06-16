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NYT: подозреваемый в стрельбе в Миннесоте имел еще несколько целей - РИА Новости, 16.06.2025
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10:34 16.06.2025 (обновлено: 12:52 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/strelba-2023063627.html
NYT: подозреваемый в стрельбе в Миннесоте имел еще несколько целей
NYT: подозреваемый в стрельбе в Миннесоте имел еще несколько целей - РИА Новости, 16.06.2025
NYT: подозреваемый в стрельбе в Миннесоте имел еще несколько целей
Подозреваемый в стрельбе по законодателям Миннесоты Вэнс Лютер Боэлтер носил при себе блокнот с именами и названиями 70 потенциальных целей нападения, среди... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:34:00+03:00
2025-06-16T12:52:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе по законодателям Миннесоты Вэнс Лютер Боэлтер носил при себе блокнот с именами и названиями 70 потенциальных целей нападения, среди которых политики и клиники, где проводятся аборты, сообщает газета New York Times со ссылкой на полицию. Ранее телеканал CBS сообщил, что Боэлтер был взят под стражу спустя более суток поисков. По данным газеты Minnesota Star Tribune, Боэлтер обвиняется в двух убийствах второй степени и двух покушениях на убийство второй степени, ему может грозить максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы по каждому обвинению. "По словам сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый в убийстве одного из законодателей штата Миннесота и расстреле второго имел при себе блокнот, в котором было указано около 70 потенциальных целей, некоторые из которых находились в соседних штатах, среди них были политики, общественные и деловые лидеры, а также центры планирования семьи", - пишет издание. По словам сотрудника правоохранительных органов, в список попали по меньшей мере три конгрессвумен-демократа из Миннесоты и также демократический генпрокурор штата. Среди заведений числились клиники Миннесоты, где проводятся аборты. Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолтц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с ее супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считался вооруженным и опасным, власти ввели режим укрытия. По данным газеты New York Post, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включен в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне. Президент США Дональд Трамп ранее назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты, а генеральный прокурор Соединенных Штатов Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт.
https://ria.ru/20250615/protest-2022922260.html
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в мире, миннесота, сша, дональд трамп, памела бонди
В мире, Миннесота, США, Дональд Трамп, Памела Бонди
NYT: подозреваемый в стрельбе в Миннесоте имел еще несколько целей

NYT: подозреваемый в стрельбе в Миннесоте имел при себе блокнот с 70 целями

© AP Photo / Ramsey County Sheriff's OfficeЗадержание Вэнс Боэлтера
Задержание Вэнс Боэлтера - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Ramsey County Sheriff's Office
Задержание Вэнс Боэлтера
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе по законодателям Миннесоты Вэнс Лютер Боэлтер носил при себе блокнот с именами и названиями 70 потенциальных целей нападения, среди которых политики и клиники, где проводятся аборты, сообщает газета New York Times со ссылкой на полицию.
Ранее телеканал CBS сообщил, что Боэлтер был взят под стражу спустя более суток поисков. По данным газеты Minnesota Star Tribune, Боэлтер обвиняется в двух убийствах второй степени и двух покушениях на убийство второй степени, ему может грозить максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы по каждому обвинению.
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"По словам сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый в убийстве одного из законодателей штата Миннесота и расстреле второго имел при себе блокнот, в котором было указано около 70 потенциальных целей, некоторые из которых находились в соседних штатах, среди них были политики, общественные и деловые лидеры, а также центры планирования семьи", - пишет издание.
По словам сотрудника правоохранительных органов, в список попали по меньшей мере три конгрессвумен-демократа из Миннесоты и также демократический генпрокурор штата. Среди заведений числились клиники Миннесоты, где проводятся аборты.
Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолтц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с ее супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считался вооруженным и опасным, власти ввели режим укрытия.
По данным газеты New York Post, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включен в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.
Президент США Дональд Трамп ранее назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты, а генеральный прокурор Соединенных Штатов Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт.
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