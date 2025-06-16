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СМИ: подозреваемого в стрельбе в Миннесоте взяли под стражу - РИА Новости, 16.06.2025
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06:08 16.06.2025 (обновлено: 06:15 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/strelba-2023036996.html
СМИ: подозреваемого в стрельбе в Миннесоте взяли под стражу
СМИ: подозреваемого в стрельбе в Миннесоте взяли под стражу - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: подозреваемого в стрельбе в Миннесоте взяли под стражу
Подозреваемый в стрельбе по законодателям Миннесоты Вэнс Лютер Боэлтер взят под стражу, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T06:08:00+03:00
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сша
миннесота
дональд трамп
памела бонди
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе по законодателям Миннесоты Вэнс Лютер Боэлтер взят под стражу, сообщает телеканал CBS."Вэнс Боэлтер, мужчина, который, как считают власти, стрелял в двух законодателей Миннесоты и их супругов ... сейчас находится под стражей", - говорится в сообщении телеканала.Розыск длился более суток, подчеркивает телеканал.Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолтц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с ее супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считался вооруженным и опасным, власти ввели режим укрытия.По данным газеты New York Post, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включен в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.Президент США Дональд Трамп ранее назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты, а генеральный прокурор Соединенных Штатов Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт.
https://ria.ru/20250614/strelba-2022871001.html
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сша
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сша, миннесота, дональд трамп, памела бонди, в мире
США, Миннесота, Дональд Трамп, Памела Бонди, В мире
СМИ: подозреваемого в стрельбе в Миннесоте взяли под стражу

CBS: подозреваемого в стрельбе в Миннесоте взяли под стражу

© AP Photo / Tim SullivanПолиция проводит операцию по поимке стрелка в Миннесоте
Полиция проводит операцию по поимке стрелка в Миннесоте - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Tim Sullivan
Полиция проводит операцию по поимке стрелка в Миннесоте. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе по законодателям Миннесоты Вэнс Лютер Боэлтер взят под стражу, сообщает телеканал CBS.
"Вэнс Боэлтер, мужчина, который, как считают власти, стрелял в двух законодателей Миннесоты и их супругов ... сейчас находится под стражей", - говорится в сообщении телеканала.
Полиция проводит операцию по поимке стрелка, который открыл огонь по двум конгрессменам в Бруклин-Парке, штат Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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Розыск длился более суток, подчеркивает телеканал.
Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолтц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с ее супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считался вооруженным и опасным, власти ввели режим укрытия.
По данным газеты New York Post, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включен в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.
Президент США Дональд Трамп ранее назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты, а генеральный прокурор Соединенных Штатов Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт.
Сотрудник полиции Миннесоты в Бруклин-парке, где расстреляли двух конгрессменов - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Стрелявший в законодателей в Миннесоте выдавал себя за полицейского
14 июня, 20:36
 
СШАМиннесотаДональд ТрампПамела БондиВ мире
 
 
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