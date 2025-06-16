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СМИ: подозреваемого в стрельбе в Миннесоте взяли под стражу
СМИ: подозреваемого в стрельбе в Миннесоте взяли под стражу - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: подозреваемого в стрельбе в Миннесоте взяли под стражу
Подозреваемый в стрельбе по законодателям Миннесоты Вэнс Лютер Боэлтер взят под стражу, сообщает телеканал CBS. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T06:08:00+03:00
2025-06-16T06:08:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе по законодателям Миннесоты Вэнс Лютер Боэлтер взят под стражу, сообщает телеканал CBS."Вэнс Боэлтер, мужчина, который, как считают власти, стрелял в двух законодателей Миннесоты и их супругов ... сейчас находится под стражей", - говорится в сообщении телеканала.Розыск длился более суток, подчеркивает телеканал.Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолтц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с ее супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считался вооруженным и опасным, власти ввели режим укрытия.По данным газеты New York Post, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включен в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.Президент США Дональд Трамп ранее назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты, а генеральный прокурор Соединенных Штатов Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт.
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сша, миннесота, дональд трамп, памела бонди, в мире
США, Миннесота, Дональд Трамп, Памела Бонди, В мире
СМИ: подозреваемого в стрельбе в Миннесоте взяли под стражу
CBS: подозреваемого в стрельбе в Миннесоте взяли под стражу
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Подозреваемый в стрельбе по законодателям Миннесоты Вэнс Лютер Боэлтер взят под стражу, сообщает телеканал CBS
.
"Вэнс Боэлтер, мужчина, который, как считают власти, стрелял в двух законодателей Миннесоты и их супругов ... сейчас находится под стражей", - говорится в сообщении телеканала.
Розыск длился более суток, подчеркивает телеканал.
Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолтц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с ее супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считался вооруженным и опасным, власти ввели режим укрытия.
По данным газеты New York Post, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включен в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.
Президент США Дональд Трамп
ранее назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты, а генеральный прокурор Соединенных Штатов Памела Бонди
охарактеризовала случившееся как террористический акт.