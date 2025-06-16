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Трамп даст Ирану последний шанс сесть за стол переговоров, пишет JP - РИА Новости, 16.06.2025
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22:18 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/ssha-2023216905.html
Трамп даст Ирану последний шанс сесть за стол переговоров, пишет JP
Трамп даст Ирану последний шанс сесть за стол переговоров, пишет JP - РИА Новости, 16.06.2025
Трамп даст Ирану последний шанс сесть за стол переговоров, пишет JP
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, даст Ирану "последний шанс" сесть за стол переговоров на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, сообщает... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T22:18:00+03:00
2025-06-16T22:18:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
аббас аракчи
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, даст Ирану "последний шанс" сесть за стол переговоров на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на американские и европейские источники. Как в понедельник отметила газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из стран Ближнего Востока и Европы, Иран настоятельно дает понять, что стремится к окончанию боевых действий и возобновлению переговоров по ядерной проблематике, посылая сигналы США и Израилю через посредников. Кроме того, исламская республика будет открыта к возвращению за стол переговоров, если Соединенные Штаты не присоединятся к израильским атакам. "Ожидается, что Трамп представит Ирану предложение "последнего шанса"... Если такое предложение будет сделано, оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана", - пишет издание. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/iran-2023216326.html
https://ria.ru/20250514/tramp-2016996355.html
иран
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Обострение отношений США и Ирана
Трамп даст Ирану последний шанс сесть за стол переговоров, пишет JP

Jerusalem Post: Трамп даст Ирану последний шанс сесть за стол переговоров

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, даст Ирану "последний шанс" сесть за стол переговоров на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на американские и европейские источники.
Как в понедельник отметила газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из стран Ближнего Востока и Европы, Иран настоятельно дает понять, что стремится к окончанию боевых действий и возобновлению переговоров по ядерной проблематике, посылая сигналы США и Израилю через посредников. Кроме того, исламская республика будет открыта к возвращению за стол переговоров, если Соединенные Штаты не присоединятся к израильским атакам.
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"Ожидается, что Трамп представит Ирану предложение "последнего шанса"... Если такое предложение будет сделано, оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана", - пишет издание.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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В миреИранИзраильСШАДональд ТрампАббас АракчиОбострение отношений США и Ирана
 
 
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