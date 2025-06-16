Трамп даст Ирану последний шанс сесть за стол переговоров, пишет JP
Jerusalem Post: Трамп даст Ирану последний шанс сесть за стол переговоров
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, даст Ирану "последний шанс" сесть за стол переговоров на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на американские и европейские источники.
Как в понедельник отметила газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из стран Ближнего Востока и Европы, Иран настоятельно дает понять, что стремится к окончанию боевых действий и возобновлению переговоров по ядерной проблематике, посылая сигналы США и Израилю через посредников. Кроме того, исламская республика будет открыта к возвращению за стол переговоров, если Соединенные Штаты не присоединятся к израильским атакам.
"Ожидается, что Трамп представит Ирану предложение "последнего шанса"... Если такое предложение будет сделано, оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана", - пишет издание.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.