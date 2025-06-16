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Карлсон рассказал, к чему приведет возможная война с Ираном - РИА Новости, 16.06.2025
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20:07 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/ssha-2023204254.html
Карлсон рассказал, к чему приведет возможная война с Ираном
Карлсон рассказал, к чему приведет возможная война с Ираном - РИА Новости, 16.06.2025
Карлсон рассказал, к чему приведет возможная война с Ираном
Известный американский политический комментатор и журналист Такер Карлсон считает, что возможная война с Ираном может привести к краху американского влияния в... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T20:07:00+03:00
2025-06-16T20:07:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
такер карлсон
дональд трамп
стив бэннон
обострение конфликта между израилем и ираном
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Известный американский политический комментатор и журналист Такер Карлсон считает, что возможная война с Ираном может привести к краху американского влияния в мире и фактическому завершению президентства Дональда Трампа. "Я действительно боюсь, что моя страна будет еще больше ослаблена. Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец "Америка" на мель у берегов Ирана. И это также, как мне кажется, положит конец президентству Трампа", - сказал Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном, эфир которого опубликовали в понедельник. Журналист также выразил сомнение в способности США вести масштабную войну на Ближнем Востоке. "Насколько готова американская армия к настоящему конфликту? Ответ - полностью не готова", - заключил Карлсон. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250615/ssha-2022916615.html
https://ria.ru/20250616/tramp-2023191608.html
иран
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в мире, иран, израиль, сша, такер карлсон, дональд трамп, стив бэннон, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, США, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Стив Бэннон, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Карлсон рассказал, к чему приведет возможная война с Ираном

Карлсон: война с Ираном может привести к краху американской империи

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Журналист Такер Карлсон
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore /
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Известный американский политический комментатор и журналист Такер Карлсон считает, что возможная война с Ираном может привести к краху американского влияния в мире и фактическому завершению президентства Дональда Трампа.
"Я действительно боюсь, что моя страна будет еще больше ослаблена. Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец "Америка" на мель у берегов Ирана. И это также, как мне кажется, положит конец президентству Трампа", - сказал Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном, эфир которого опубликовали в понедельник.
Дуглас Макгрегор - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Экс-советник Пентагона предупредил о возможности третьей мировой войны
15 июня, 09:02
Журналист также выразил сомнение в способности США вести масштабную войну на Ближнем Востоке.
"Насколько готова американская армия к настоящему конфликту? Ответ - полностью не готова", - заключил Карлсон.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Ирану следовало раньше определиться с переговорами, заявил Трамп
Вчера, 19:07
 
В миреИранИзраильСШАТакер КарлсонДональд ТрампСтив БэннонОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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