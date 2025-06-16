https://ria.ru/20250616/ssha-2023204254.html

Карлсон рассказал, к чему приведет возможная война с Ираном

Карлсон рассказал, к чему приведет возможная война с Ираном - РИА Новости, 16.06.2025

Карлсон рассказал, к чему приведет возможная война с Ираном

Известный американский политический комментатор и журналист Такер Карлсон считает, что возможная война с Ираном может привести к краху американского влияния в... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T20:07:00+03:00

2025-06-16T20:07:00+03:00

2025-06-16T20:07:00+03:00

в мире

иран

израиль

сша

такер карлсон

дональд трамп

стив бэннон

обострение конфликта между израилем и ираном

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Известный американский политический комментатор и журналист Такер Карлсон считает, что возможная война с Ираном может привести к краху американского влияния в мире и фактическому завершению президентства Дональда Трампа. "Я действительно боюсь, что моя страна будет еще больше ослаблена. Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец "Америка" на мель у берегов Ирана. И это также, как мне кажется, положит конец президентству Трампа", - сказал Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном, эфир которого опубликовали в понедельник. Журналист также выразил сомнение в способности США вести масштабную войну на Ближнем Востоке. "Насколько готова американская армия к настоящему конфликту? Ответ - полностью не готова", - заключил Карлсон. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250615/ssha-2022916615.html

https://ria.ru/20250616/tramp-2023191608.html

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в мире, иран, израиль, сша, такер карлсон, дональд трамп, стив бэннон, обострение конфликта между израилем и ираном