Карлсон рассказал, к чему приведет возможная война с Ираном
Карлсон: война с Ираном может привести к краху американской империи
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Известный американский политический комментатор и журналист Такер Карлсон считает, что возможная война с Ираном может привести к краху американского влияния в мире и фактическому завершению президентства Дональда Трампа.
"Я действительно боюсь, что моя страна будет еще больше ослаблена. Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец "Америка" на мель у берегов Ирана. И это также, как мне кажется, положит конец президентству Трампа", - сказал Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном, эфир которого опубликовали в понедельник.
Журналист также выразил сомнение в способности США вести масштабную войну на Ближнем Востоке.
"Насколько готова американская армия к настоящему конфликту? Ответ - полностью не готова", - заключил Карлсон.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.