https://ria.ru/20250616/ssha-2023140683.html

"Кто поверит?" На Западе набросились на США из-за конфликта Израиля и Ирана

"Кто поверит?" На Западе набросились на США из-за конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 16.06.2025

"Кто поверит?" На Западе набросились на США из-за конфликта Израиля и Ирана

Партнеры Вашингтона по переговорам будут иметь основания для сомнений в честности американской стороны из-за уловки, к которой США прибегли с Ираном, заявил... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:57:00+03:00

2025-06-16T14:57:00+03:00

2025-06-16T15:50:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

дональд трамп

гленн дизен

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022970559_0:463:1201:1138_1920x0_80_0_0_f53864a100937b073e0c7b80abb1b41e.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Партнеры Вашингтона по переговорам будут иметь основания для сомнений в честности американской стороны из-за уловки, к которой США прибегли с Ираном, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."США ослабили бдительность Ирана, делая вид, что ведут переговоры, чтобы Израиль мог нанести внезапный удар. Кто снова поверит переговорам с США?" — подметил он.На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что кажущаяся готовность президента США Дональда Трампа к ведению переговоров с Ираном по ядерной программе была уловкой, призванной заставить Тегеран испытывать ложное чувство безопасности. По данным издания, все полагали, что, пока продолжаются переговоры по ядерному вопросу, Соединенные Штаты не допустят нападения со стороны Израиля.Источник сообщил FT, что администрация Трампа знала о подготовке Израиля к нанесению ударов и не высказала возражений.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/putin-2023125360.html

https://ria.ru/20250616/kreml-2023105952.html

https://ria.ru/20250616/ukraina-2022970907.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, гленн дизен, обострение конфликта между израилем и ираном