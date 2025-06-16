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"Кто поверит?" На Западе набросились на США из-за конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
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14:57 16.06.2025 (обновлено: 15:50 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/ssha-2023140683.html
"Кто поверит?" На Западе набросились на США из-за конфликта Израиля и Ирана
"Кто поверит?" На Западе набросились на США из-за конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
"Кто поверит?" На Западе набросились на США из-за конфликта Израиля и Ирана
Партнеры Вашингтона по переговорам будут иметь основания для сомнений в честности американской стороны из-за уловки, к которой США прибегли с Ираном, заявил... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:57:00+03:00
2025-06-16T15:50:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
гленн дизен
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Партнеры Вашингтона по переговорам будут иметь основания для сомнений в честности американской стороны из-за уловки, к которой США прибегли с Ираном, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."США ослабили бдительность Ирана, делая вид, что ведут переговоры, чтобы Израиль мог нанести внезапный удар. Кто снова поверит переговорам с США?" — подметил он.На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что кажущаяся готовность президента США Дональда Трампа к ведению переговоров с Ираном по ядерной программе была уловкой, призванной заставить Тегеран испытывать ложное чувство безопасности. По данным издания, все полагали, что, пока продолжаются переговоры по ядерному вопросу, Соединенные Штаты не допустят нападения со стороны Израиля.Источник сообщил FT, что администрация Трампа знала о подготовке Израиля к нанесению ударов и не высказала возражений.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, гленн дизен, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Гленн Дизен, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
"Кто поверит?" На Западе набросились на США из-за конфликта Израиля и Ирана

Дизен: США дали Ирану основания сомневаться в своей честности в переговорах

© Фото : соцсетиДым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте израильского авиаудара в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Партнеры Вашингтона по переговорам будут иметь основания для сомнений в честности американской стороны из-за уловки, к которой США прибегли с Ираном, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"США ослабили бдительность Ирана, делая вид, что ведут переговоры, чтобы Израиль мог нанести внезапный удар. Кто снова поверит переговорам с США?" — подметил он.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Путин и Эрдоган обсудили обострение конфликта Ирана с Израилем
Вчера, 14:19
На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что кажущаяся готовность президента США Дональда Трампа к ведению переговоров с Ираном по ядерной программе была уловкой, призванной заставить Тегеран испытывать ложное чувство безопасности. По данным издания, все полагали, что, пока продолжаются переговоры по ядерному вопросу, Соединенные Штаты не допустят нападения со стороны Израиля.
Источник сообщил FT, что администрация Трампа знала о подготовке Израиля к нанесению ударов и не высказала возражений.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Кремле прокомментировали слова Нетаньяху о возможной смене режима в Иране
Вчера, 13:03

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Украина — главный проигравший в ирано-израильской войне
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампГленн ДизенОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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