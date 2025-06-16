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Воздушные дозаправщики ВВС США покидают базы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2025
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08:30 16.06.2025 (обновлено: 09:56 16.06.2025)
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Воздушные дозаправщики ВВС США покидают базы, пишут СМИ
Воздушные дозаправщики ВВС США покидают базы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2025
Воздушные дозаправщики ВВС США покидают базы, пишут СМИ
Воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 массово покидают базы, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:30:00+03:00
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сша
израиль
иран
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 массово покидают базы, пишет журнал Military Watch."Военно-воздушные силы США осуществили беспрецедентное массовое развертывание воздушных заправщиков KC-135 и KC-46 через Атлантику с баз на материковой части Америки, что породило серьезные предположения о том, что самолеты могут быть предназначены для участия в продолжающейся израильско-иранской войне", — говорится в материале. По данным журнала, что в ночь на понедельник из Штатов вылетели уже 30 дозаправщиков, и их число продолжает расти.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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КСИР Ирана о новой волне ракетных ударов по территории Израиля
КСИР Ирана заявил, что в ходе новой волны ракетных ударов на Израиль при помощи "новых методов" заставил израильские средства ПВО атаковать друг друга
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сша, израиль, иран, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном
США, Израиль, Иран, В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Воздушные дозаправщики ВВС США покидают базы, пишут СМИ

Military Watch: воздушные дозаправщики ВВС США массово покидают базы

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 массово покидают базы, пишет журнал Military Watch.
"Военно-воздушные силы США осуществили беспрецедентное массовое развертывание воздушных заправщиков KC-135 и KC-46 через Атлантику с баз на материковой части Америки, что породило серьезные предположения о том, что самолеты могут быть предназначены для участия в продолжающейся израильско-иранской войне", — говорится в материале.
По данным журнала, что в ночь на понедельник из Штатов вылетели уже 30 дозаправщиков, и их число продолжает расти.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о погибших и десятках пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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СШАИзраильИранВ миреОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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