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Воздушные дозаправщики ВВС США покидают базы, пишут СМИ

Воздушные дозаправщики ВВС США покидают базы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2025

Воздушные дозаправщики ВВС США покидают базы, пишут СМИ

Воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 массово покидают базы, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:30:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 массово покидают базы, пишет журнал Military Watch."Военно-воздушные силы США осуществили беспрецедентное массовое развертывание воздушных заправщиков KC-135 и KC-46 через Атлантику с баз на материковой части Америки, что породило серьезные предположения о том, что самолеты могут быть предназначены для участия в продолжающейся израильско-иранской войне", — говорится в материале. По данным журнала, что в ночь на понедельник из Штатов вылетели уже 30 дозаправщиков, и их число продолжает расти.Обострение ирано-израильского конфликтаОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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КСИР Ирана о новой волне ракетных ударов по территории Израиля КСИР Ирана заявил, что в ходе новой волны ракетных ударов на Израиль при помощи "новых методов" заставил израильские средства ПВО атаковать друг друга 2025-06-16T08:30 true PT2M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, израиль, иран, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном