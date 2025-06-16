Воздушные дозаправщики ВВС США покидают базы, пишут СМИ
Military Watch: воздушные дозаправщики ВВС США массово покидают базы
Американские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Воздушные дозаправщики ВВС США KC-135 и KC-46 массово покидают базы, пишет журнал Military Watch.
"Военно-воздушные силы США осуществили беспрецедентное массовое развертывание воздушных заправщиков KC-135 и KC-46 через Атлантику с баз на материковой части Америки, что породило серьезные предположения о том, что самолеты могут быть предназначены для участия в продолжающейся израильско-иранской войне", — говорится в материале.
По данным журнала, что в ночь на понедельник из Штатов вылетели уже 30 дозаправщиков, и их число продолжает расти.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о погибших и десятках пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.