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Штурмовик рассказал о потерях ВСУ в технике под Ульяновкой - РИА Новости, 16.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:02 16.06.2025 (обновлено: 09:13 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023036724.html
Штурмовик рассказал о потерях ВСУ в технике под Ульяновкой
Штурмовик рассказал о потерях ВСУ в технике под Ульяновкой - РИА Новости, 16.06.2025
Штурмовик рассказал о потерях ВСУ в технике под Ульяновкой
Во время штурма Ульяновки расчетами FPV-дронов был уничтожен танк и несколько бронемашин ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового взвода... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T06:02:00+03:00
2025-06-16T09:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Во время штурма Ульяновки расчетами FPV-дронов был уничтожен танк и несколько бронемашин ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового взвода 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, работающей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Кент". "Сожгли и сожгли. Три-четыре, только я вот видел лично, что прям танк сожгли, Брэдли сожгли. У нас великолепные есть "фипивишники" (операторы БПЛА - ред.). "Хулиган" есть такой, вот он хулиганил, прям хулиганил. И блиндажи жёг, и танки жёг, и всю технику, которая подходила, старались уничтожить", – рассказал штурмовик. По его словам, населенный пункт Ульяновка состоит из одной длинной улицы, на оборону которой ВСУ изначально выделили не менее батальона личного состава с минометами и бронетехникой. Об освобождении Ульяновки в ДНР Минобороны России сообщило в понедельник.
https://ria.ru/20250616/vsu-2023035518.html
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Боец с позывным "Кент": "Во время штурма Ульяновки был уничтожен танк и несколько бронемашин ВСУ"
Во время штурма Ульяновки расчетами FPV-дронов был уничтожен танк и несколько бронемашин ВСУ, рассказал РИА Новости замкомандира штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, работающей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Кент"
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Штурмовик рассказал о потерях ВСУ в технике под Ульяновкой

Танк и несколько бронемашин ВСУ сожжены при освобождении Ульяновки в ДНР

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Во время штурма Ульяновки расчетами FPV-дронов был уничтожен танк и несколько бронемашин ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового взвода 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, работающей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Кент".
"Сожгли и сожгли. Три-четыре, только я вот видел лично, что прям танк сожгли, Брэдли сожгли. У нас великолепные есть "фипивишники" (операторы БПЛА - ред.). "Хулиган" есть такой, вот он хулиганил, прям хулиганил. И блиндажи жёг, и танки жёг, и всю технику, которая подходила, старались уничтожить", – рассказал штурмовик.
По его словам, населенный пункт Ульяновка состоит из одной длинной улицы, на оборону которой ВСУ изначально выделили не менее батальона личного состава с минометами и бронетехникой.
Об освобождении Ульяновки в ДНР Минобороны России сообщило в понедельник.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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