https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023036724.html

Штурмовик рассказал о потерях ВСУ в технике под Ульяновкой

Штурмовик рассказал о потерях ВСУ в технике под Ульяновкой - РИА Новости, 16.06.2025

Штурмовик рассказал о потерях ВСУ в технике под Ульяновкой

Во время штурма Ульяновки расчетами FPV-дронов был уничтожен танк и несколько бронемашин ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового взвода... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T06:02:00+03:00

2025-06-16T06:02:00+03:00

2025-06-16T09:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Во время штурма Ульяновки расчетами FPV-дронов был уничтожен танк и несколько бронемашин ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового взвода 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, работающей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Кент". "Сожгли и сожгли. Три-четыре, только я вот видел лично, что прям танк сожгли, Брэдли сожгли. У нас великолепные есть "фипивишники" (операторы БПЛА - ред.). "Хулиган" есть такой, вот он хулиганил, прям хулиганил. И блиндажи жёг, и танки жёг, и всю технику, которая подходила, старались уничтожить", – рассказал штурмовик. По его словам, населенный пункт Ульяновка состоит из одной длинной улицы, на оборону которой ВСУ изначально выделили не менее батальона личного состава с минометами и бронетехникой. Об освобождении Ульяновки в ДНР Минобороны России сообщило в понедельник.

https://ria.ru/20250616/vsu-2023035518.html

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Боец с позывным "Кент": "Во время штурма Ульяновки был уничтожен танк и несколько бронемашин ВСУ" Во время штурма Ульяновки расчетами FPV-дронов был уничтожен танк и несколько бронемашин ВСУ, рассказал РИА Новости замкомандира штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, работающей в составе группировки войск "Центр", с позывным "Кент" 2025-06-16T06:02 true PT0M50S

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)