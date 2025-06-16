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В генконсульстве рассказали о ситуации с россиянами, задержавшимися в Дубае - РИА Новости, 16.06.2025
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Туризм
 
12:23 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/situatsija-2023096224.html
В генконсульстве рассказали о ситуации с россиянами, задержавшимися в Дубае
В генконсульстве рассказали о ситуации с россиянами, задержавшимися в Дубае - РИА Новости, 16.06.2025
В генконсульстве рассказали о ситуации с россиянами, задержавшимися в Дубае
Ситуация с российскими туристами, задержавшимися в Дубае из-за закрытия воздушного пространства в результате военной конфронтации Ирана и Израиля,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:23:00+03:00
2025-06-16T12:23:00+03:00
туризм
дубай
россия
оаэ
emirates
air arabia
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ДУБАЙ, 16 июн - РИА Новости. Ситуация с российскими туристами, задержавшимися в Дубае из-за закрытия воздушного пространства в результате военной конфронтации Ирана и Израиля, стабилизируется, говорится в сообщении генконсульства России в Дубае. "Общая динамика оценивается как стабилизирующаяся. Авиаперевозчики скорректировали маршруты и наращивают частоту вывозных рейсов", - сообщили в генконсульстве. Рейсы авиакомпаний Emirates и Etihad в Россию выполняются по альтернативным маршрутам, flydubai возобновила полёты с 15 июня, Air Arabia временно приостанавливала перелёты. Всего в ОАЭ перебои в авиасообщении затронули порядка 10 тысяч российских граждан. По данным российских дипломатов, проблем с размещением или со средствами к существованию не было зафиксировано. Транзитные пассажиры (использовавшие ОАЭ в качестве промежуточной точки) были размещены авиакомпаниями. "Генеральное консульство России в Дубае действует в тесном взаимодействии с авиакомпаниями, туроператорами и российскими ведомствами", - сообщили в генконсульстве. Согласно сообщению, министерство иностранных дел Российской Федерации совместно с Росавиацией, авиаперевозчиками и туроператорами продолжает мониторинг ситуации и предпринимает необходимые меры по обеспечению прав и интересов российских граждан.
https://ria.ru/20250616/reysy-2023083930.html
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дубай, россия, оаэ, emirates, air arabia, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Дубай, Россия, ОАЭ, Emirates, Air Arabia, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В генконсульстве рассказали о ситуации с россиянами, задержавшимися в Дубае

Генконсульство: ситуация с россиянами, задержавшимися в Дубае, стабилизируется

© Flickr / Michael CoghlanСамолеты авиакомпании Emirates в аэропорту Дубая
Самолеты авиакомпании Emirates в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Flickr / Michael Coghlan
Самолеты авиакомпании Emirates в аэропорту Дубая. Архивное фото
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ДУБАЙ, 16 июн - РИА Новости. Ситуация с российскими туристами, задержавшимися в Дубае из-за закрытия воздушного пространства в результате военной конфронтации Ирана и Израиля, стабилизируется, говорится в сообщении генконсульства России в Дубае.
"Общая динамика оценивается как стабилизирующаяся. Авиаперевозчики скорректировали маршруты и наращивают частоту вывозных рейсов", - сообщили в генконсульстве.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию до 20 июня
Вчера, 11:41
Рейсы авиакомпаний Emirates и Etihad в Россию выполняются по альтернативным маршрутам, flydubai возобновила полёты с 15 июня, Air Arabia временно приостанавливала перелёты. Всего в ОАЭ перебои в авиасообщении затронули порядка 10 тысяч российских граждан.
По данным российских дипломатов, проблем с размещением или со средствами к существованию не было зафиксировано. Транзитные пассажиры (использовавшие ОАЭ в качестве промежуточной точки) были размещены авиакомпаниями.
"Генеральное консульство России в Дубае действует в тесном взаимодействии с авиакомпаниями, туроператорами и российскими ведомствами", - сообщили в генконсульстве.
Согласно сообщению, министерство иностранных дел Российской Федерации совместно с Росавиацией, авиаперевозчиками и туроператорами продолжает мониторинг ситуации и предпринимает необходимые меры по обеспечению прав и интересов российских граждан.
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Рейсы flydubai в Санкт-Петербург и Минск отменены до 17 июня
Вчера, 11:34
 
ТуризмДубайРоссияОАЭEmiratesAir ArabiaФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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