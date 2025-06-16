https://ria.ru/20250616/situatsija-2023096224.html

В генконсульстве рассказали о ситуации с россиянами, задержавшимися в Дубае

В генконсульстве рассказали о ситуации с россиянами, задержавшимися в Дубае - РИА Новости, 16.06.2025

В генконсульстве рассказали о ситуации с россиянами, задержавшимися в Дубае

Ситуация с российскими туристами, задержавшимися в Дубае из-за закрытия воздушного пространства в результате военной конфронтации Ирана и Израиля,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:23:00+03:00

2025-06-16T12:23:00+03:00

2025-06-16T12:23:00+03:00

туризм

дубай

россия

оаэ

emirates

air arabia

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147348/96/1473489676_0:81:1568:963_1920x0_80_0_0_7ee217f8c6be024632cb83e2b003ee97.jpg

ДУБАЙ, 16 июн - РИА Новости. Ситуация с российскими туристами, задержавшимися в Дубае из-за закрытия воздушного пространства в результате военной конфронтации Ирана и Израиля, стабилизируется, говорится в сообщении генконсульства России в Дубае. "Общая динамика оценивается как стабилизирующаяся. Авиаперевозчики скорректировали маршруты и наращивают частоту вывозных рейсов", - сообщили в генконсульстве. Рейсы авиакомпаний Emirates и Etihad в Россию выполняются по альтернативным маршрутам, flydubai возобновила полёты с 15 июня, Air Arabia временно приостанавливала перелёты. Всего в ОАЭ перебои в авиасообщении затронули порядка 10 тысяч российских граждан. По данным российских дипломатов, проблем с размещением или со средствами к существованию не было зафиксировано. Транзитные пассажиры (использовавшие ОАЭ в качестве промежуточной точки) были размещены авиакомпаниями. "Генеральное консульство России в Дубае действует в тесном взаимодействии с авиакомпаниями, туроператорами и российскими ведомствами", - сообщили в генконсульстве. Согласно сообщению, министерство иностранных дел Российской Федерации совместно с Росавиацией, авиаперевозчиками и туроператорами продолжает мониторинг ситуации и предпринимает необходимые меры по обеспечению прав и интересов российских граждан.

https://ria.ru/20250616/reysy-2023083930.html

https://ria.ru/20250616/peterburg-2023080981.html

дубай

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дубай, россия, оаэ, emirates, air arabia, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)