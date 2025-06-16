https://ria.ru/20250616/shtraf-2023033050.html

Учителя оштрафовали за фото с ученицей, носившей футболку со свастикой

Учителя оштрафовали за фото с ученицей, носившей футболку со свастикой - РИА Новости, 16.06.2025

Учителя оштрафовали за фото с ученицей, носившей футболку со свастикой

Суд в Омске оштрафовал на две тысячи рублей местного школьного учителя, опубликовавшего фото с ученицей, которая была одета в футболку со свастикой, следует из... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T04:00:00+03:00

2025-06-16T04:00:00+03:00

2025-06-16T05:55:00+03:00

омск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Суд в Омске оштрафовал на две тысячи рублей местного школьного учителя, опубликовавшего фото с ученицей, которая была одета в футболку со свастикой, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что фотографию учитель разместил в своей группе во "ВКонтакте", публикацию выявили сотрудники Центра "Э" полиции, протокол был составлен по статье КоАП о демонстрировании нацистской символики. Мужчина в суде пояснил, что ученицы попросили сделать с ним фото, однако он не увидел, что на футболке одной из девушек была изображена нацистская символика. После публикации фото знакомый учителя подсказал тому, что изображение нужно удалить, это он и сделал, однако в основном альбоме фотография осталась. Учитель заявил, что не стер эту фотографию "в силу отсутствия знаний компьютерных технологий". Он признал вину и раскаялся в содеянном. Суд в Омске в конце мая назначил учителю штраф в размере двух тысячи рублей. В беседе с РИА Новости мужчина пояснил, что ученицы были в старых футболках, которые по традиции принято расписывать в конце учебного года, участие принимали все желающие. "Они подошли ко мне, сказали, что хотят сфотографироваться для моей группы во "ВКонтакте" в этих футболках. Не думаю, что они до конца знали, что у них там на футболках было нарисовано, может быть, значение не придали. Позднее завуч их за это поругала", — рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250607/politsiya-2021449552.html

https://ria.ru/20250512/shtraf-2016403906.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омск