Рейтинг@Mail.ru
Учителя оштрафовали за фото с ученицей, носившей футболку со свастикой - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 16.06.2025 (обновлено: 05:55 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/shtraf-2023033050.html
Учителя оштрафовали за фото с ученицей, носившей футболку со свастикой
Учителя оштрафовали за фото с ученицей, носившей футболку со свастикой - РИА Новости, 16.06.2025
Учителя оштрафовали за фото с ученицей, носившей футболку со свастикой
Суд в Омске оштрафовал на две тысячи рублей местного школьного учителя, опубликовавшего фото с ученицей, которая была одета в футболку со свастикой, следует из... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T04:00:00+03:00
2025-06-16T05:55:00+03:00
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Суд в Омске оштрафовал на две тысячи рублей местного школьного учителя, опубликовавшего фото с ученицей, которая была одета в футболку со свастикой, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что фотографию учитель разместил в своей группе во "ВКонтакте", публикацию выявили сотрудники Центра "Э" полиции, протокол был составлен по статье КоАП о демонстрировании нацистской символики. Мужчина в суде пояснил, что ученицы попросили сделать с ним фото, однако он не увидел, что на футболке одной из девушек была изображена нацистская символика. После публикации фото знакомый учителя подсказал тому, что изображение нужно удалить, это он и сделал, однако в основном альбоме фотография осталась. Учитель заявил, что не стер эту фотографию "в силу отсутствия знаний компьютерных технологий". Он признал вину и раскаялся в содеянном. Суд в Омске в конце мая назначил учителю штраф в размере двух тысячи рублей. В беседе с РИА Новости мужчина пояснил, что ученицы были в старых футболках, которые по традиции принято расписывать в конце учебного года, участие принимали все желающие. "Они подошли ко мне, сказали, что хотят сфотографироваться для моей группы во "ВКонтакте" в этих футболках. Не думаю, что они до конца знали, что у них там на футболках было нарисовано, может быть, значение не придали. Позднее завуч их за это поругала", — рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250607/politsiya-2021449552.html
https://ria.ru/20250512/shtraf-2016403906.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омск
Омск
Учителя оштрафовали за фото с ученицей, носившей футболку со свастикой

Учителя оштрафовали в Омске за фото с ученицей, носившей футболку со свастикой

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Суд в Омске оштрафовал на две тысячи рублей местного школьного учителя, опубликовавшего фото с ученицей, которая была одета в футболку со свастикой, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что фотографию учитель разместил в своей группе во "ВКонтакте", публикацию выявили сотрудники Центра "Э" полиции, протокол был составлен по статье КоАП о демонстрировании нацистской символики.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Ростовской области проверят фото с нацистскими жестами подростков
7 июня, 00:22
Мужчина в суде пояснил, что ученицы попросили сделать с ним фото, однако он не увидел, что на футболке одной из девушек была изображена нацистская символика. После публикации фото знакомый учителя подсказал тому, что изображение нужно удалить, это он и сделал, однако в основном альбоме фотография осталась. Учитель заявил, что не стер эту фотографию "в силу отсутствия знаний компьютерных технологий". Он признал вину и раскаялся в содеянном.
Суд в Омске в конце мая назначил учителю штраф в размере двух тысячи рублей.
В беседе с РИА Новости мужчина пояснил, что ученицы были в старых футболках, которые по традиции принято расписывать в конце учебного года, участие принимали все желающие.
"Они подошли ко мне, сказали, что хотят сфотографироваться для моей группы во "ВКонтакте" в этих футболках. Не думаю, что они до конца знали, что у них там на футболках было нарисовано, может быть, значение не придали. Позднее завуч их за это поругала", — рассказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Жителя Красноярска оштрафовали за нацистское приветствие
12 мая, 01:37
 
Омск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала