https://ria.ru/20250616/sever-2023092797.html

Подразделения "Севера" продвинулись в глубину обороны противника

Подразделения "Севера" продвинулись в глубину обороны противника - РИА Новости, 16.06.2025

Подразделения "Севера" продвинулись в глубину обороны противника

Силы российской группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника, ВСУ лишились свыше 230 военных, сообщило в понедельник... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:09:00+03:00

2025-06-16T12:09:00+03:00

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МОСКВА,16 июн - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника, ВСУ лишились свыше 230 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Рыжевка, Искрисковщина, Писаревка, Садки Сумской области и Уды Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина