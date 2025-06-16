https://ria.ru/20250616/senator-2023110257.html

Сенатор Грэм* призвал Трампа уничтожить ядерную программу Ирана

Сенатор Грэм* призвал Трампа уничтожить ядерную программу Ирана - РИА Новости, 16.06.2025

Сенатор Грэм* призвал Трампа уничтожить ядерную программу Ирана

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) призвал президента США Дональда Трампа добиться полного уничтожения ядерной... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T13:26:00+03:00

2025-06-16T13:26:00+03:00

2025-06-16T13:27:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) призвал президента США Дональда Трампа добиться полного уничтожения ядерной программы Ирана. "Я бы посоветовал президенту Трампу идти до конца, чтобы, когда операция (Израиля - ред.) завершится, в Иране не осталось ничего, связанного с их ядерной программой. Если нужны бомбы - значит, бомбы. Если нужно лететь вместе с Израилем - значит, лететь", — заявил Грэм* в эфире канала CBS News. По утверждению сенатора, худший вариант - это "ударить по иранской ядерной программе и оставить ее в рабочем состоянии", он назвал такой сценарий "катастрофическим". Иран провел пять раундов непрямых переговоров с США при посредничестве Омана по поводу иранской ядерной программы, однако запланированный на 15 июня раунд был отменен из-за начала ударов Израиля по исламской республике. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские атаки, пока Израиль их не остановит. В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.*внесён в РФ в список террористов и экстремистовОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана