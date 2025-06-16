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Сенатор Грэм* призвал Трампа уничтожить ядерную программу Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
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13:26 16.06.2025 (обновлено: 13:27 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/senator-2023110257.html
Сенатор Грэм* призвал Трампа уничтожить ядерную программу Ирана
Сенатор Грэм* призвал Трампа уничтожить ядерную программу Ирана - РИА Новости, 16.06.2025
Сенатор Грэм* призвал Трампа уничтожить ядерную программу Ирана
Американский сенатор Линдси Грэм* (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) призвал президента США Дональда Трампа добиться полного уничтожения ядерной... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T13:26:00+03:00
2025-06-16T13:27:00+03:00
в мире
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сша
дональд трамп
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) призвал президента США Дональда Трампа добиться полного уничтожения ядерной программы Ирана. "Я бы посоветовал президенту Трампу идти до конца, чтобы, когда операция (Израиля - ред.) завершится, в Иране не осталось ничего, связанного с их ядерной программой. Если нужны бомбы - значит, бомбы. Если нужно лететь вместе с Израилем - значит, лететь", — заявил Грэм* в эфире канала CBS News. По утверждению сенатора, худший вариант - это "ударить по иранской ядерной программе и оставить ее в рабочем состоянии", он назвал такой сценарий "катастрофическим". Иран провел пять раундов непрямых переговоров с США при посредничестве Омана по поводу иранской ядерной программы, однако запланированный на 15 июня раунд был отменен из-за начала ударов Израиля по исламской республике. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана. Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью. Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские атаки, пока Израиль их не остановит. В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.*внесён в РФ в список террористов и экстремистовОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана
Сенатор Грэм* призвал Трампа уничтожить ядерную программу Ирана

Сенатор Грэм призвал Трампа добиться полного уничтожения ядерной программы Ирана

© AP Photo / Josh ReynoldsАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Josh Reynolds
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) призвал президента США Дональда Трампа добиться полного уничтожения ядерной программы Ирана.
"Я бы посоветовал президенту Трампу идти до конца, чтобы, когда операция (Израиля - ред.) завершится, в Иране не осталось ничего, связанного с их ядерной программой. Если нужны бомбы - значит, бомбы. Если нужно лететь вместе с Израилем - значит, лететь", — заявил Грэм* в эфире канала CBS News.
Последствия израильской атаки в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Трамп: удары Израиля по Ирану могут поспособствовать заключению сделки
13 июня, 19:37
По утверждению сенатора, худший вариант - это "ударить по иранской ядерной программе и оставить ее в рабочем состоянии", он назвал такой сценарий "катастрофическим".
Иран провел пять раундов непрямых переговоров с США при посредничестве Омана по поводу иранской ядерной программы, однако запланированный на 15 июня раунд был отменен из-за начала ударов Израиля по исламской республике.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана.
Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание 3", также заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
США не знают, сохранилась ли ядерная программа Ирана после ударов Израиля
13 июня, 18:58
Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские атаки, пока Израиль их не остановит.
В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
*внесён в РФ в список террористов и экстремистов
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Трамп выразил надежду, что Иран вернется за стол переговоров
13 июня, 08:17
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампОбострение отношений США и Ирана
 
 
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