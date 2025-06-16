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Более 650 многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2025
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Новости Подмосковья
 
15:43 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/semi-2023150460.html
Более 650 многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье
Более 650 многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2025
Более 650 многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье
Администрация городских и муниципальных округов Подмосковья обеспечила свыше 650 многодетных семей бесплатными земельными участками за пять месяцев 2025 года,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T15:43:00+03:00
2025-06-16T15:43:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Администрация городских и муниципальных округов Подмосковья обеспечила свыше 650 многодетных семей бесплатными земельными участками за пять месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. "За пять месяцев обеспечены земельными участками 653 подмосковные семьи с тремя и более детьми в 41 городском округе. За 14 лет землю в нашем регионе получили 38190 многодетных. На сегодняшний день на учете по предоставлению бесплатных участков стоят свыше 16,2 тысячи семей", - уточнил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба. Так, за время действия закона выделились лидеры, которые на данный момент показали полное или практически полное выполнение плана по обеспечению многодетных семей землей — это Лотошино, Шаховская, Серебряные Пруды, Ступино, Луховицы и Долгопрудный. По словам Фирсова, муниципальные образования, которые в 2025 году обеспечили землей наибольшее количество многодетных семей: городской округ Домодедово - участки переданы 123 семьям, администрация Жуковского передала участки 67 многодетным семьям, Электросталь - 52 семьям, в Раменском передали 43 семьям, Одинцовский охватил 40 многодетных семей. В Подмосковье многодетные семьи могут получить социальную поддержку, воспользовавшись услугой министерства социального развития Московской области по предоставлению единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей взамен земельного участка.
https://ria.ru/20250616/podmoskove-2023114835.html
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московская область (подмосковье), семья
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Семья
Более 650 многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье

Свыше 650 многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве
Люди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Администрация городских и муниципальных округов Подмосковья обеспечила свыше 650 многодетных семей бесплатными земельными участками за пять месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
"За пять месяцев обеспечены земельными участками 653 подмосковные семьи с тремя и более детьми в 41 городском округе. За 14 лет землю в нашем регионе получили 38190 многодетных. На сегодняшний день на учете по предоставлению бесплатных участков стоят свыше 16,2 тысячи семей", - уточнил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба.
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Так, за время действия закона выделились лидеры, которые на данный момент показали полное или практически полное выполнение плана по обеспечению многодетных семей землей — это Лотошино, Шаховская, Серебряные Пруды, Ступино, Луховицы и Долгопрудный.
По словам Фирсова, муниципальные образования, которые в 2025 году обеспечили землей наибольшее количество многодетных семей: городской округ Домодедово - участки переданы 123 семьям, администрация Жуковского передала участки 67 многодетным семьям, Электросталь - 52 семьям, в Раменском передали 43 семьям, Одинцовский охватил 40 многодетных семей.
В Подмосковье многодетные семьи могут получить социальную поддержку, воспользовавшись услугой министерства социального развития Московской области по предоставлению единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей взамен земельного участка.
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