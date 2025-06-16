https://ria.ru/20250616/semi-2023150460.html

Более 650 многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье

Более 650 многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье - РИА Новости, 16.06.2025

Более 650 многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье

Администрация городских и муниципальных округов Подмосковья обеспечила свыше 650 многодетных семей бесплатными земельными участками за пять месяцев 2025 года,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:43:00+03:00

2025-06-16T15:43:00+03:00

2025-06-16T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Администрация городских и муниципальных округов Подмосковья обеспечила свыше 650 многодетных семей бесплатными земельными участками за пять месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. "За пять месяцев обеспечены земельными участками 653 подмосковные семьи с тремя и более детьми в 41 городском округе. За 14 лет землю в нашем регионе получили 38190 многодетных. На сегодняшний день на учете по предоставлению бесплатных участков стоят свыше 16,2 тысячи семей", - уточнил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба. Так, за время действия закона выделились лидеры, которые на данный момент показали полное или практически полное выполнение плана по обеспечению многодетных семей землей — это Лотошино, Шаховская, Серебряные Пруды, Ступино, Луховицы и Долгопрудный. По словам Фирсова, муниципальные образования, которые в 2025 году обеспечили землей наибольшее количество многодетных семей: городской округ Домодедово - участки переданы 123 семьям, администрация Жуковского передала участки 67 многодетным семьям, Электросталь - 52 семьям, в Раменском передали 43 семьям, Одинцовский охватил 40 многодетных семей. В Подмосковье многодетные семьи могут получить социальную поддержку, воспользовавшись услугой министерства социального развития Московской области по предоставлению единовременной денежной выплаты в размере 400 тысяч рублей взамен земельного участка.

https://ria.ru/20250616/podmoskove-2023114835.html

https://ria.ru/20250616/podmoskove-2023113559.html

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московская область (подмосковье), семья