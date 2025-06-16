Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки с США, пишет NYT
NYT: Киев одобрил шаги для разработки месторождения лития частными инвесторами
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Киев сделал первые шаги по реализации сделки между Украиной и США по минералам, сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух чиновников.
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"В понедельник Украина одобрила первые шаги, которые позволят частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития. <...> Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития Добра на Центральной Украине (Кировоградская область. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
Среди вероятных участников торгов — консорциум инвесторов. В него входят инвестиционная компания TechMet, чьим акционером является правительство США, и Рональд Лаудер — миллиардер и друг Дональда Трампа.
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"Более чем через месяц после того, как Украина подписала историческое соглашение о предоставлении Соединенным Штатам части своих запасов полезных ископаемых, Киев стремится показать администрации Трампа, что сделка может принести быстрые и ощутимые результаты", — добавили там.
Добра — одно из самых крупных месторождений лития на Украине.
В феврале The New York Times со ссылкой на письмо, адресованное Владимиру Зеленскому, и другие документы сообщала, что TechMet и приближенные к американскому правительству структуры еще в конце 2023 года стали налаживать связи с киевским режимом для переговоров о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов.
В конце апреля Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, она предусматривает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер постсоветской республики Юлия Свириденко, соглашение подразумевает, что оба государства наделены равными правами.
Кроме того, по словам Свириденко:
- доходы фонда не будут распределяться в течение десяти лет;
- он будет инвестировать в добычу ресурсов и переработку;
- инвестирование возможно лишь в Украину;
- США смогут делать вклады в фонд, в том числе за счет новой военной помощи Киеву;
- инвестфонд будет пополняться за счет доходов от новых лицензий в сфере проектов по недрам;
- соглашение требует ратификации в Верховной раде.
Как считает министр финансов США Скотт Бессент, сделка продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.