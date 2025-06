https://ria.ru/20250616/sdelka-2023216686.html

Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки с США, пишет NYT

Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки с США, пишет NYT - РИА Новости, 16.06.2025

Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки с США, пишет NYT

Киев сделал первые шаги по реализации сделки между Украиной и США по минералам, сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух чиновников. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T22:15:00+03:00

2025-06-16T22:15:00+03:00

2025-06-16T23:17:00+03:00

украина

киев

сша

дональд трамп

владимир зеленский

верховная рада украины

скотт бессент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150385/85/1503858599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f388c0a231bd697a46c89743ee8d3d4e.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Киев сделал первые шаги по реализации сделки между Украиной и США по минералам, сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух чиновников."В понедельник Украина одобрила первые шаги, которые позволят частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития. <...> Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития Добра на Центральной Украине (Кировоградская область. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Среди вероятных участников торгов — консорциум инвесторов. В него входят инвестиционная компания TechMet, чьим акционером является правительство США, и Рональд Лаудер — миллиардер и друг Дональда Трампа. "Более чем через месяц после того, как Украина подписала историческое соглашение о предоставлении Соединенным Штатам части своих запасов полезных ископаемых, Киев стремится показать администрации Трампа, что сделка может принести быстрые и ощутимые результаты", — добавили там.Добра — одно из самых крупных месторождений лития на Украине. В феврале The New York Times со ссылкой на письмо, адресованное Владимиру Зеленскому, и другие документы сообщала, что TechMet и приближенные к американскому правительству структуры еще в конце 2023 года стали налаживать связи с киевским режимом для переговоров о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов.В конце апреля Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, она предусматривает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер постсоветской республики Юлия Свириденко, соглашение подразумевает, что оба государства наделены равными правами.Кроме того, по словам Свириденко:Как считает министр финансов США Скотт Бессент, сделка продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20250501/sdelka-2014525317.html

https://ria.ru/20250505/sdelka-2015028787.html

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000904878.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины, скотт бессент