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Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки с США, пишет NYT - РИА Новости, 16.06.2025
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22:15 16.06.2025 (обновлено: 23:17 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/sdelka-2023216686.html
Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки с США, пишет NYT
Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки с США, пишет NYT - РИА Новости, 16.06.2025
Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки с США, пишет NYT
Киев сделал первые шаги по реализации сделки между Украиной и США по минералам, сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух чиновников. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T22:15:00+03:00
2025-06-16T23:17:00+03:00
украина
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
верховная рада украины
скотт бессент
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Киев сделал первые шаги по реализации сделки между Украиной и США по минералам, сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух чиновников.&quot;В понедельник Украина одобрила первые шаги, которые позволят частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития. &lt;...&gt; Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития Добра на Центральной Украине (Кировоградская область. — Прим. ред.)&quot;, — говорится в публикации.Среди вероятных участников торгов — консорциум инвесторов. В него входят инвестиционная компания TechMet, чьим акционером является правительство США, и Рональд Лаудер — миллиардер и друг Дональда Трампа. &quot;Более чем через месяц после того, как Украина подписала историческое соглашение о предоставлении Соединенным Штатам части своих запасов полезных ископаемых, Киев стремится показать администрации Трампа, что сделка может принести быстрые и ощутимые результаты&quot;, — добавили там.Добра — одно из самых крупных месторождений лития на Украине. В феврале The New York Times со ссылкой на письмо, адресованное Владимиру Зеленскому, и другие документы сообщала, что TechMet и приближенные к американскому правительству структуры еще в конце 2023 года стали налаживать связи с киевским режимом для переговоров о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов.В конце апреля Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, она предусматривает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер постсоветской республики Юлия Свириденко, соглашение подразумевает, что оба государства наделены равными правами.Кроме того, по словам Свириденко:Как считает министр финансов США Скотт Бессент, сделка продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014525317.html
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украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины, скотт бессент
Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Скотт Бессент
Киев сделал первые шаги по реализации ресурсной сделки с США, пишет NYT

NYT: Киев одобрил шаги для разработки месторождения лития частными инвесторами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Киев сделал первые шаги по реализации сделки между Украиной и США по минералам, сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух чиновников.
«

"В понедельник Украина одобрила первые шаги, которые позволят частным инвесторам разрабатывать крупное государственное месторождение лития. <...> Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития Добра на Центральной Украине (Кировоградская область. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.

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Среди вероятных участников торгов — консорциум инвесторов. В него входят инвестиционная компания TechMet, чьим акционером является правительство США, и Рональд Лаудер — миллиардер и друг Дональда Трампа.
«

"Более чем через месяц после того, как Украина подписала историческое соглашение о предоставлении Соединенным Штатам части своих запасов полезных ископаемых, Киев стремится показать администрации Трампа, что сделка может принести быстрые и ощутимые результаты", — добавили там.

Добра — одно из самых крупных месторождений лития на Украине.
В феврале The New York Times со ссылкой на письмо, адресованное Владимиру Зеленскому, и другие документы сообщала, что TechMet и приближенные к американскому правительству структуры еще в конце 2023 года стали налаживать связи с киевским режимом для переговоров о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов.
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В конце апреля Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, она предусматривает создание двустороннего инвестиционного фонда, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер постсоветской республики Юлия Свириденко, соглашение подразумевает, что оба государства наделены равными правами.
Кроме того, по словам Свириденко:
  • доходы фонда не будут распределяться в течение десяти лет;
  • он будет инвестировать в добычу ресурсов и переработку;
  • инвестирование возможно лишь в Украину;
  • США смогут делать вклады в фонд, в том числе за счет новой военной помощи Киеву;
  • инвестфонд будет пополняться за счет доходов от новых лицензий в сфере проектов по недрам;
  • соглашение требует ратификации в Верховной раде.
Как считает министр финансов США Скотт Бессент, сделка продемонстрирует России долгосрочную приверженность Вашингтона мирному урегулированию украинского кризиса.
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