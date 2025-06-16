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Politico: украинские сторонники не верят в поддержку Киева на саммите G7 - РИА Новости, 16.06.2025
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14:02 16.06.2025 (обновлено: 14:53 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/sammit-2023118978.html
Politico: украинские сторонники не верят в поддержку Киева на саммите G7
Politico: украинские сторонники не верят в поддержку Киева на саммите G7 - РИА Новости, 16.06.2025
Politico: украинские сторонники не верят в поддержку Киева на саммите G7
Сторонники Украины не верят, что государства-участники G7 выступят на саммите в поддержку Киева или за оказание давления на Россию, сообщает издание Politico со РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:02:00+03:00
2025-06-16T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сторонники Украины не верят, что государства-участники G7 выступят на саммите в поддержку Киева или за оказание давления на Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС. Саммит "Большой семерки" в этом году проходит в канадском Кананаскисе. Планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, однако 12 июня японское агентство Киодо передавало, что открытие саммита G7 переносится с 15 на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского Союза и приглашённые страны-партнёры. "Среди сторонников Украины мало кто надеется на какие-либо скоординированные действия по оказанию давления на Россию или по поддержке Киева на G7", - говорится в публикации. Как отмечает издание, лидеры европейских стран и некоторые американские законодатели, среди которых сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь, поддерживают снижение ценового потолка на закупки российской нефти до 45 долларов за баррель и будут продвигать эту идею на саммите, однако президента США Дональда Трампа, "судя по всему, это не интересует". Согласно Politico, в Европе также не надеются на то, что Трамп поддержит законопроект Грэма и Блюменталя, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России энергетические ресурсы. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250606/semerka-2021335623.html
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в мире, россия, сша, украина, ричард блюменталь, дональд трамп, g7, евросоюз, киев
В мире, Россия, США, Украина, Ричард Блюменталь, Дональд Трамп, G7, Евросоюз, Киев
Politico: украинские сторонники не верят в поддержку Киева на саммите G7

Politico: сторонники Украины не верят, что члены G7 поддержат Киев на саммите

© Getty Images / picture alliance/Sophia WeimerСаммит G7 в канадском Кананаскисе
Саммит G7 в канадском Кананаскисе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Getty Images / picture alliance/Sophia Weimer
Саммит G7 в канадском Кананаскисе
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сторонники Украины не верят, что государства-участники G7 выступят на саммите в поддержку Киева или за оказание давления на Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.
Саммит "Большой семерки" в этом году проходит в канадском Кананаскисе. Планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, однако 12 июня японское агентство Киодо передавало, что открытие саммита G7 переносится с 15 на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского Союза и приглашённые страны-партнёры.
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Дни "Большой семерки" сочтены, пишет Bloomberg
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"Среди сторонников Украины мало кто надеется на какие-либо скоординированные действия по оказанию давления на Россию или по поддержке Киева на G7", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, лидеры европейских стран и некоторые американские законодатели, среди которых сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь, поддерживают снижение ценового потолка на закупки российской нефти до 45 долларов за баррель и будут продвигать эту идею на саммите, однако президента США Дональда Трампа, "судя по всему, это не интересует".
Согласно Politico, в Европе также не надеются на то, что Трамп поддержит законопроект Грэма и Блюменталя, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России энергетические ресурсы.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Путин задался вопросом о названии "Большой семерки"
18 марта, 15:49
 
В миреРоссияСШАУкраинаРичард БлюментальДональд ТрампG7ЕвросоюзКиев
 
 
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