https://ria.ru/20250616/sammit-2023118978.html

Politico: украинские сторонники не верят в поддержку Киева на саммите G7

Politico: украинские сторонники не верят в поддержку Киева на саммите G7 - РИА Новости, 16.06.2025

Politico: украинские сторонники не верят в поддержку Киева на саммите G7

Сторонники Украины не верят, что государства-участники G7 выступят на саммите в поддержку Киева или за оказание давления на Россию, сообщает издание Politico со РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:02:00+03:00

2025-06-16T14:02:00+03:00

2025-06-16T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сторонники Украины не верят, что государства-участники G7 выступят на саммите в поддержку Киева или за оказание давления на Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС. Саммит "Большой семерки" в этом году проходит в канадском Кананаскисе. Планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, однако 12 июня японское агентство Киодо передавало, что открытие саммита G7 переносится с 15 на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского Союза и приглашённые страны-партнёры. "Среди сторонников Украины мало кто надеется на какие-либо скоординированные действия по оказанию давления на Россию или по поддержке Киева на G7", - говорится в публикации. Как отмечает издание, лидеры европейских стран и некоторые американские законодатели, среди которых сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь, поддерживают снижение ценового потолка на закупки российской нефти до 45 долларов за баррель и будут продвигать эту идею на саммите, однако президента США Дональда Трампа, "судя по всему, это не интересует". Согласно Politico, в Европе также не надеются на то, что Трамп поддержит законопроект Грэма и Блюменталя, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России энергетические ресурсы. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250606/semerka-2021335623.html

https://ria.ru/20250318/putin-2005738564.html

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в мире, россия, сша, украина, ричард блюменталь, дональд трамп, g7, евросоюз, киев