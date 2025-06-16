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Стартовала регистрация на сахалинский климатический форум – "Росконгресс" - РИА Новости, 16.06.2025
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10:42 16.06.2025 (обновлено: 13:04 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/sakhalin-2023065043.html
Стартовала регистрация на сахалинский климатический форум – "Росконгресс"
Стартовала регистрация на сахалинский климатический форум – "Росконгресс" - РИА Новости, 16.06.2025
Стартовала регистрация на сахалинский климатический форум – "Росконгресс"
Стартовала регистрация на международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" на Сахалине, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:42:00+03:00
2025-06-16T13:04:00+03:00
экономика
россия
сахалин
сахалинская область
владимир путин
брикс
снг
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Стартовала регистрация на международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" на Сахалине, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Прием заявок от будущих участников начался на официальном сайте "Росконгресса". "Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" пройдет в Сахалинской области 1–2 августа", - говорится в сообщении. По информации организаторов, Сахалинская область – первый регион в России, в котором с 1 сентября 2022 года по поручению президента России Владимира Путина проводится международный эксперимент по установлению углеродного баланса выбросов и поглощений парниковых газов и осуществляется апробация механизма квотирования выбросов парниковых газов. На форуме подведут промежуточные результаты эксперимента. Деловая программа мероприятия строится на укреплении стратегического партнерства России с другими странами с акцентом на взаимодействие с международными организациями (СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС и другими) и Большим Евразийским партнерством. Основное внимание будет уделено вопросам климата и устойчивого развития, а также достижения технологического лидерства России, экономическому развитию и инновационной экономике. "Основные задачи и цели форума - экспертная проработка острых и значимых вопросов будущего национального углеродного регулирования, обмен опытом со странами, имеющими экспертизу в формировании национальных систем углеродного регулирования и торговли выбросами парниковых газов, позиционирование Сахалинской области в качестве площадки для обмена практическим опытом в ходе достижения углеродной нейтральности и центра международного сотрудничества в АТР", - отмечается в сообщении. Организаторы ожидают, что к деловой программе форума присоединятся до 1 тысячи участников, в их числе представители органов власти стран АТР и участников "БРИКС аутрич/БРИКС плюс", дипломатического корпуса иностранных государств в России, ведущие отраслевые эксперты, ученые, представители общественных и молодежных организаций. Форумы на Сахалине являются выездными площадками десятого, юбилейного Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 3-6 сентября. Сахалин примет 6-8 сентября на дронопорте "Пушистый" международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", а 25-26 сентября - международный "Дальневосточный энергетический форум". Оператором обоих мероприятий выступает фонд "Росконгресс".
https://ria.ru/20250613/sakhalin-2022567392.html
https://ria.ru/20250611/sakhalin-2022151810.html
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россия
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сахалинская область
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экономика, россия, сахалин, сахалинская область, владимир путин, брикс, снг, шос, "фонд "росконгресс"
Экономика, Россия, Сахалин, Сахалинская область, Владимир Путин, БРИКС, СНГ, ШОС, "Фонд "Росконгресс"
Стартовала регистрация на сахалинский климатический форум – "Росконгресс"

Началась регистрация на климатический форум "Росконгресса" на Сахалине

© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВид на Южно- Сахалинск
Вид на Южно- Сахалинск - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Вид на Южно- Сахалинск. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн – РИА Новости. Стартовала регистрация на международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" на Сахалине, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Прием заявок от будущих участников начался на официальном сайте "Росконгресса".
"Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" пройдет в Сахалинской области 1–2 августа", - говорится в сообщении.
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Деловая программа мероприятия строится на укреплении стратегического партнерства России с другими странами с акцентом на взаимодействие с международными организациями (СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС и другими) и Большим Евразийским партнерством. Основное внимание будет уделено вопросам климата и устойчивого развития, а также достижения технологического лидерства России, экономическому развитию и инновационной экономике.
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"Основные задачи и цели форума - экспертная проработка острых и значимых вопросов будущего национального углеродного регулирования, обмен опытом со странами, имеющими экспертизу в формировании национальных систем углеродного регулирования и торговли выбросами парниковых газов, позиционирование Сахалинской области в качестве площадки для обмена практическим опытом в ходе достижения углеродной нейтральности и центра международного сотрудничества в АТР", - отмечается в сообщении.
Организаторы ожидают, что к деловой программе форума присоединятся до 1 тысячи участников, в их числе представители органов власти стран АТР и участников "БРИКС аутрич/БРИКС плюс", дипломатического корпуса иностранных государств в России, ведущие отраслевые эксперты, ученые, представители общественных и молодежных организаций.
Форумы на Сахалине являются выездными площадками десятого, юбилейного Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 3-6 сентября. Сахалин примет 6-8 сентября на дронопорте "Пушистый" международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", а 25-26 сентября - международный "Дальневосточный энергетический форум". Оператором обоих мероприятий выступает фонд "Росконгресс".
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