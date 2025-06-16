https://ria.ru/20250616/ryabkov-2023163283.html

Рябков рассказал о рисках для иранской АЭС на фоне ситуации в регионе

Рябков рассказал о рисках для иранской АЭС на фоне ситуации в регионе - РИА Новости, 16.06.2025

Рябков рассказал о рисках для иранской АЭС на фоне ситуации в регионе

Россия обеспокоена рисками, которые несут для АЭС "Бушер" обмены ударами между Израилем и Ираном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:54:00+03:00

2025-06-16T16:54:00+03:00

2025-06-16T18:53:00+03:00

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

бушерская аэс

магатэ

сергей рябков

израиль

иран

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия обеспокоена рисками, которые несут для АЭС "Бушер" обмены ударами между Израилем и Ираном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Конечно, все это крайне опасно. Если до сих пор обошлось без тяжелейших последствий, и мы в данном случае имеем свои источники информации и видим, что на эту тему сообщают представители МАГАТЭ, это просто пока что стечение обстоятельств, но риски слишком высоки", - сказал Рябков журналистам.В Иране идет строительство второй очереди АЭС "Бушер" с участием России, задействованы около 2 тысяч человек, сообщал в конце сентября 2024 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием Москвы, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второй очереди станции, в состав которой войдут два энергоблока.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Страны обмениваются ударами по несколько раз в день.

https://ria.ru/20250616/ryabkov-2023162786.html

израиль

иран

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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, бушерская аэс, магатэ, сергей рябков, израиль, иран, россия