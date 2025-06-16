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Рябков призвал Иран и Израиль вернуться за стол переговоров

Рябков призвал Иран и Израиль вернуться за стол переговоров - РИА Новости, 16.06.2025

Рябков призвал Иран и Израиль вернуться за стол переговоров

В конфликте Ирана и Израиля важно не раскручивать спираль эскалации, а вернуться за переговорный стол, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:52:00+03:00

2025-06-16T16:52:00+03:00

2025-06-16T17:06:00+03:00

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В конфликте Ирана и Израиля важно не раскручивать спираль эскалации, а вернуться за переговорный стол, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нужен не эскалационный путь, не спираль силовая, которая по большому счету вызывает серьезнейшую тревогу и чревата тяжелейшими последствиями, а проявление здравого смысла и возврат за переговорный стол" , - сказал он журналистам.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иранзаявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, сергей рябков, в мире