Рябков призвал Иран и Израиль вернуться за стол переговоров
Рябков: в текущей ситуации конфликта Ирана и Израиля нужен возврат к переговорам
© Фото : МИД РоссииСергей Рябков
© Фото : МИД России
Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В конфликте Ирана и Израиля важно не раскручивать спираль эскалации, а вернуться за переговорный стол, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нужен не эскалационный путь, не спираль силовая, которая по большому счету вызывает серьезнейшую тревогу и чревата тяжелейшими последствиями, а проявление здравого смысла и возврат за переговорный стол" , - сказал он журналистам.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иранзаявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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