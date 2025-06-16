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Россия находится в контакте с Ираном и Израилем, заявил Рябков - РИА Новости, 16.06.2025
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16:49 16.06.2025 (обновлено: 17:04 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/ryabkov-2023162078.html
Россия находится в контакте с Ираном и Израилем, заявил Рябков
Россия находится в контакте с Ираном и Израилем, заявил Рябков - РИА Новости, 16.06.2025
Россия находится в контакте с Ираном и Израилем, заявил Рябков
Россия находится в контакте с Ираном и Израилем по поводу последнего обострения в регионе, потенциальные последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:49:00+03:00
2025-06-16T17:04:00+03:00
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
сергей рябков
россия
иран
израиль
оон
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия находится в контакте с Ираном и Израилем по поводу последнего обострения в регионе, потенциальные последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры очевидны для всего мира, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Происходящее вызывает большую тревогу. МИД России не просто внимательно следит за происходящим, но находится в контакте со сторонами. Мы публично призвали всех к сдержанности. Мы, безусловно, осудили неспровоцированную силовую акцию в нарушение норм и принципов Устава ООН со стороны Израиля", - сказал Рябков журналистам.В Москве считают, что Иран "в этой ситуации действует в рамках права на самооборону", отметил он."Потенциальные опаснейшие последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры очевидны для всех, это повод для озабоченности всего международного сообщества", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20250616/ryabkov-2023163283.html
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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, сергей рябков, россия, иран, израиль, оон
В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Сергей Рябков, Россия, Иран, Израиль, ООН
Россия находится в контакте с Ираном и Израилем, заявил Рябков

Рябков: Россия находится в контакте с Ираном и Израилем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия находится в контакте с Ираном и Израилем по поводу последнего обострения в регионе, потенциальные последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры очевидны для всего мира, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Происходящее вызывает большую тревогу. МИД России не просто внимательно следит за происходящим, но находится в контакте со сторонами. Мы публично призвали всех к сдержанности. Мы, безусловно, осудили неспровоцированную силовую акцию в нарушение норм и принципов Устава ООН со стороны Израиля", - сказал Рябков журналистам.
В Москве считают, что Иран "в этой ситуации действует в рамках права на самооборону", отметил он.
"Потенциальные опаснейшие последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры очевидны для всех, это повод для озабоченности всего международного сообщества", - добавил Рябков.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Рябков рассказал о рисках для иранской АЭС на фоне ситуации в регионе
Вчера, 16:54
 
В миреОбострение конфликта между Израилем и ИраномСергей РябковРоссияИранИзраильООН
 
 
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