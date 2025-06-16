https://ria.ru/20250616/ryabkov-2023162078.html

Россия находится в контакте с Ираном и Израилем, заявил Рябков

Россия находится в контакте с Ираном и Израилем, заявил Рябков - РИА Новости, 16.06.2025

Россия находится в контакте с Ираном и Израилем, заявил Рябков

Россия находится в контакте с Ираном и Израилем по поводу последнего обострения в регионе, потенциальные последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:49:00+03:00

2025-06-16T16:49:00+03:00

2025-06-16T17:04:00+03:00

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

сергей рябков

россия

иран

израиль

оон

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия находится в контакте с Ираном и Израилем по поводу последнего обострения в регионе, потенциальные последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры очевидны для всего мира, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Происходящее вызывает большую тревогу. МИД России не просто внимательно следит за происходящим, но находится в контакте со сторонами. Мы публично призвали всех к сдержанности. Мы, безусловно, осудили неспровоцированную силовую акцию в нарушение норм и принципов Устава ООН со стороны Израиля", - сказал Рябков журналистам.В Москве считают, что Иран "в этой ситуации действует в рамках права на самооборону", отметил он."Потенциальные опаснейшие последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры очевидны для всех, это повод для озабоченности всего международного сообщества", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20250616/ryabkov-2023163283.html

россия

иран

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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, сергей рябков, россия, иран, израиль, оон