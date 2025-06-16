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Рябков призвал Израиль проявить сдержанность и здравый смысл

Рябков призвал Израиль проявить сдержанность и здравый смысл - РИА Новости, 16.06.2025

Рябков призвал Израиль проявить сдержанность и здравый смысл

Россия призывает Израиль проявить здравый смысл, от этого в решающей степени будет зависеть дальнейшее развитие ситуации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T16:49:00+03:00

2025-06-16T16:49:00+03:00

2025-06-16T17:23:00+03:00

в мире

иран

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия призывает Израиль проявить здравый смысл, от этого в решающей степени будет зависеть дальнейшее развитие ситуации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы наблюдаем, как реагируют мировые рынки на происходящее. Уверен, что сдержанность и здравый смысл должен проявить прежде всего Западный Иерусалим, этот призыв мы обращаем к израильскому руководству. От этого в решающей степени зависит, что будет происходить дальше", - сказал журналистам Рябков.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, сергей рябков, россия