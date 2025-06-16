https://ria.ru/20250616/rt-2023179964.html

Главу офиса Ruptly в Тегеране предупредили о готовящемся ударе Израиля

Главу офиса Ruptly в Тегеране предупредили о готовящемся ударе Израиля - РИА Новости, 16.06.2025

Главу офиса Ruptly в Тегеране предупредили о готовящемся ударе Израиля

Глава офиса Ruptly в Тегеране получил предупреждение от властей о готовящемся ударе Израиля по жилому массиву, где находится бюро, идет эвакуация, сообщается в... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:15:00+03:00

2025-06-16T18:15:00+03:00

2025-06-16T18:23:00+03:00

в мире

тегеран (город)

обострение конфликта между израилем и ираном

иран

израиль

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава офиса Ruptly в Тегеране получил предупреждение от властей о готовящемся ударе Израиля по жилому массиву, где находится бюро, идет эвакуация, сообщается в Telegram-канале RT."Глава офиса Ruptly в Тегеране получил предупреждение от властей о готовящемся ударе Израиля по жилому массиву, где расположено бюро видеоагентства. Сотрудники срочно эвакуируются. С момента получения сообщения связи с ними нет", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/ataka-2023179877.html

тегеран (город)

иран

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в мире, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль