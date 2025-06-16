Песков рассказал о контактах с Ираном и Израилем

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия контактирует с Израилем и Ираном, обращает внимание на необходимость избегать действий, которые могут угрожать безопасности россиян. "По соответствующим каналам осуществляются контакты с представителями стран конфликта, в ходе которых самым настоятельным образом обращается внимание на необходимость избегать таких действий, которые могут представить угрозу для здоровья и жизни граждан Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия контактирует с Израилем и Ираном, обращает внимание на необходимость избегать действий, которые могут угрожать безопасности россиян.
"По соответствующим каналам осуществляются контакты с представителями стран конфликта, в ходе которых самым настоятельным образом обращается внимание на необходимость избегать таких действий, которые могут представить угрозу для здоровья и жизни граждан Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
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