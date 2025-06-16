https://ria.ru/20250616/roslikov-2023131704.html

Росликова, поддержавшего русскоязычных, выпустили под подписку о невыезде

Росликова, поддержавшего русскоязычных, выпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 16.06.2025

Росликова, поддержавшего русскоязычных, выпустили под подписку о невыезде

Экс-депутат латвийского парламента и депутат Рижской думы Алексей Росликов, против которого возбуждено дело за выступление в поддержку русского языка, заявил,... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:33:00+03:00

2025-06-16T14:33:00+03:00

2025-06-16T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экс-депутат латвийского парламента и депутат Рижской думы Алексей Росликов, против которого возбуждено дело за выступление в поддержку русского языка, заявил, что выпущен под подписку о невыезде.В понедельник глава партии "Стабильность!" в латвийском парламенте Светлана Чулкова сообщила, что Росликов был задержан, над ним начался суд о выборе меры пресечения. Адвокаты не согласны с обвинениями и не видят состава преступления."Меня выпустили, дали подписку о невыезде", - такими словами Росликов подписал видео в своем Telegram-канале.Депутат в видеообращении сообщил, что утром более десяти сотрудников Службы госбезопасности (СГБ) Латвии провели обыск в его квартире в присутствии детей, а также обыск в доме у его родителей на основании статьи о якобы сотрудничестве с Россией.Росликов также отметил, что у него конфисковали "все системы связи".СГБ Латвии 9 июня сообщила, что возбудила уголовное дело против Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, обвинив его в якобы оказании помощи России и разжигании национальной розни.На заседании сейма Латвии 5 июня Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил выступление латвийского депутата Росликова, отметив, что "приличные люди" все доходчиво и по-русски объяснили "махровым русофобам". В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское.

https://ria.ru/20250610/mironov-2021964851.html

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Латвийский депутат о притеснении русскоязычных Латвийский депутат Алексей Росликов во время заседания парламента раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское". После речи парламентария удалили с заседания "за неэтичное поведение". 2025-06-16T14:33 true PT0M20S

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в мире, латвия, россия, рижская дума