Рейтинг@Mail.ru
Росликова, поддержавшего русскоязычных, выпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 16.06.2025 (обновлено: 15:06 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/roslikov-2023131704.html
Росликова, поддержавшего русскоязычных, выпустили под подписку о невыезде
Росликова, поддержавшего русскоязычных, выпустили под подписку о невыезде - РИА Новости, 16.06.2025
Росликова, поддержавшего русскоязычных, выпустили под подписку о невыезде
Экс-депутат латвийского парламента и депутат Рижской думы Алексей Росликов, против которого возбуждено дело за выступление в поддержку русского языка, заявил,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:33:00+03:00
2025-06-16T15:06:00+03:00
в мире
латвия
россия
рижская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021321013_0:220:854:700_1920x0_80_0_0_0ea34b6a4113d3151ad34819a1d5fedb.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экс-депутат латвийского парламента и депутат Рижской думы Алексей Росликов, против которого возбуждено дело за выступление в поддержку русского языка, заявил, что выпущен под подписку о невыезде.В понедельник глава партии "Стабильность!" в латвийском парламенте Светлана Чулкова сообщила, что Росликов был задержан, над ним начался суд о выборе меры пресечения. Адвокаты не согласны с обвинениями и не видят состава преступления."Меня выпустили, дали подписку о невыезде", - такими словами Росликов подписал видео в своем Telegram-канале.Депутат в видеообращении сообщил, что утром более десяти сотрудников Службы госбезопасности (СГБ) Латвии провели обыск в его квартире в присутствии детей, а также обыск в доме у его родителей на основании статьи о якобы сотрудничестве с Россией.Росликов также отметил, что у него конфисковали "все системы связи".СГБ Латвии 9 июня сообщила, что возбудила уголовное дело против Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, обвинив его в якобы оказании помощи России и разжигании национальной розни.На заседании сейма Латвии 5 июня Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил выступление латвийского депутата Росликова, отметив, что "приличные люди" все доходчиво и по-русски объяснили "махровым русофобам". В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское.
https://ria.ru/20250610/mironov-2021964851.html
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Латвийский депутат о притеснении русскоязычных
Латвийский депутат Алексей Росликов во время заседания парламента раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что "русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское". После речи парламентария удалили с заседания "за неэтичное поведение".
2025-06-16T14:33
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021321013_0:202:853:842_1920x0_80_0_0_b62e6db160524c59513c058a58f1f207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, россия, рижская дума
В мире, Латвия, Россия, Рижская дума
Росликова, поддержавшего русскоязычных, выпустили под подписку о невыезде

Экс-депутата Латвии Росликова выпустили под подписку о невыезде

© Фото : соцсети депутатаАлексей Росликов
Алексей Росликов - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© Фото : соцсети депутата
Алексей Росликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Экс-депутат латвийского парламента и депутат Рижской думы Алексей Росликов, против которого возбуждено дело за выступление в поддержку русского языка, заявил, что выпущен под подписку о невыезде.
В понедельник глава партии "Стабильность!" в латвийском парламенте Светлана Чулкова сообщила, что Росликов был задержан, над ним начался суд о выборе меры пресечения. Адвокаты не согласны с обвинениями и не видят состава преступления.
"Меня выпустили, дали подписку о невыезде", - такими словами Росликов подписал видео в своем Telegram-канале.
Депутат в видеообращении сообщил, что утром более десяти сотрудников Службы госбезопасности (СГБ) Латвии провели обыск в его квартире в присутствии детей, а также обыск в доме у его родителей на основании статьи о якобы сотрудничестве с Россией.
Росликов также отметил, что у него конфисковали "все системы связи".
СГБ Латвии 9 июня сообщила, что возбудила уголовное дело против Росликова, выступившего против дискриминации русскоязычных в стране, обвинив его в якобы оказании помощи России и разжигании национальной розни.
На заседании сейма Латвии 5 июня Росликов раскритиковал притеснение русскоязычных в стране. После этого большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил выступление латвийского депутата Росликова, отметив, что "приличные люди" все доходчиво и по-русски объяснили "махровым русофобам". В своем выступлении Росликов высказался против дальнейшей дискриминации русскоязычных в Латвии и задал риторический вопрос, дойдет ли до того, что русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Миронов оценил слова латвийского депутата Росликова о русском языке
10 июня, 11:28
 
В миреЛатвияРоссияРижская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала