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В ОАЭ запустили вывозные рейсы для россиян
В ОАЭ запустили вывозные рейсы для россиян - РИА Новости, 16.06.2025
В ОАЭ запустили вывозные рейсы для россиян
Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:18:00+03:00
2025-06-16T12:18:00+03:00
2025-06-16T12:33:00+03:00
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ДУБАЙ, 16 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае."Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ", - сообщили в генконсульстве.В генконсульстве отметили, что по два вывозных рейса будут отправляться ежедневно до 20 июня из Шарджи. Также один рейс будет выполнен из Абу-Даби. Как сообщили РИА Новости, начались рейсы в Москву и Екатеринбург.Ранее авиакомпания заявила, что регулярные рейсы в Россию отменены до 20 июня включительно. Перебои в авиасообщении связаны с закрытием воздушного пространства в результате военной конфронтации Ирана и Израиля.Между тем в воскресенье генконсульство России в Дубае сообщило РИА Новости, что в ОАЭ остается порядка 1 тысячи туристов из России, которые не смогли улететь домой из-за отмены рейсов Air Arabia.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, дубай, air arabia, новости - туризм
ОАЭ, Дубай, Air Arabia, Туризм, Новости - Туризм
В ОАЭ запустили вывозные рейсы для россиян
Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ