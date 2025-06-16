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В ОАЭ запустили вывозные рейсы для россиян - РИА Новости, 16.06.2025
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Туризм
 
12:18 16.06.2025 (обновлено: 12:33 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/reysy-2023094902.html
В ОАЭ запустили вывозные рейсы для россиян
В ОАЭ запустили вывозные рейсы для россиян - РИА Новости, 16.06.2025
В ОАЭ запустили вывозные рейсы для россиян
Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае. РИА Новости, 16.06.2025
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оаэ
дубай
air arabia
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ДУБАЙ, 16 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае."Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ", - сообщили в генконсульстве.В генконсульстве отметили, что по два вывозных рейса будут отправляться ежедневно до 20 июня из Шарджи. Также один рейс будет выполнен из Абу-Даби. Как сообщили РИА Новости, начались рейсы в Москву и Екатеринбург.Ранее авиакомпания заявила, что регулярные рейсы в Россию отменены до 20 июня включительно. Перебои в авиасообщении связаны с закрытием воздушного пространства в результате военной конфронтации Ирана и Израиля.Между тем в воскресенье генконсульство России в Дубае сообщило РИА Новости, что в ОАЭ остается порядка 1 тысячи туристов из России, которые не смогли улететь домой из-за отмены рейсов Air Arabia.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250615/oae-2022984024.html
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оаэ, дубай, air arabia, новости - туризм
ОАЭ, Дубай, Air Arabia, Туризм, Новости - Туризм
В ОАЭ запустили вывозные рейсы для россиян

Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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ДУБАЙ, 16 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае.
"Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ", - сообщили в генконсульстве.
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Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ
15 июня, 17:34
В генконсульстве отметили, что по два вывозных рейса будут отправляться ежедневно до 20 июня из Шарджи. Также один рейс будет выполнен из Абу-Даби. Как сообщили РИА Новости, начались рейсы в Москву и Екатеринбург.
Ранее авиакомпания заявила, что регулярные рейсы в Россию отменены до 20 июня включительно. Перебои в авиасообщении связаны с закрытием воздушного пространства в результате военной конфронтации Ирана и Израиля.
Между тем в воскресенье генконсульство России в Дубае сообщило РИА Новости, что в ОАЭ остается порядка 1 тысячи туристов из России, которые не смогли улететь домой из-за отмены рейсов Air Arabia.
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