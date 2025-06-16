https://ria.ru/20250616/religiya-2023218065.html
Муфтий Гайнутдин поблагодарил патриарха за защиту межрелигиозного мира
Муфтий Гайнутдин поблагодарил патриарха за защиту межрелигиозного мира - РИА Новости, 16.06.2025
Муфтий Гайнутдин поблагодарил патриарха за защиту межрелигиозного мира
Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выступил с заявлением, в котором он выразил признательность патриарху... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T22:36:00+03:00
2025-06-16T22:36:00+03:00
2025-06-16T22:36:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выступил с заявлением, в котором он выразил признательность патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за защиту межрелигиозного и межнационального мира, добрососедства и взаимного уважения в России, текст документа есть в распоряжении РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии заявил, что призывы бороться с российскими мусульманами под предлогом "заботы" о русских, русской культуре и православной церкви - это провокация, и таких провокаторов надо "гнать прочь". По словам главы Русской церкви, провоцировать православно-исламский конфликт может либо сумасшедший, либо человек со злыми намерениями. Он добавил, что у православных и мусульман сегодня есть общее целеполагание — это забота о Родине, они борются вместе с оружием в руках, а лучшие представители ислама поддерживают Православие. "Однозначная позиция главы Русской православной церкви патриарха Кирилла в защиту межрелигиозного и межнационального мира, добрососедства и взаимного уважения является твердым ответом на провокации внешних сил, которые хотят раскола российского государства изнутри. Мы признательны патриарху Кириллу за его принципиальную государственническую позицию и выражаем полную солидарность с его утверждениями", - говорится в заявлении. По словам муфтия, позиция предстоятеля Русской православной церкви особенно важна сегодня, когда Россия "ведёт борьбу с силами, которые жаждут её стратегического поражения на почве общественных конфликтов и разладов". "Сегодня наши воины разного вероисповедания и этнического происхождения мужественно и самоотверженно сражаются на специальной военной операции за единство, благополучие России и за её мирное будущее. В этих условиях все здоровые общественные силы призваны поддержать этот общий порыв российского народа и политику нашего национального лидера Владимира Путина", - отмечается в документе главы ДУМ РФ. По словам муфтия, мусульманское духовенство страны последовательно и принципиально выступает за гражданское единство. "Это соответствует учению нашей религии и кораническому призыву. Мы и впредь намерены прилагать все усилия для укрепления межнационального и межрелигиозного мира в нашем дорогом Отечестве на основе традиционных ценностей и любви к Родине. И да поможет нам Господь и укрепит нас на путях братства, любви и единства", - говорится в заявлении председателя ДУМ РФ.
https://ria.ru/20250605/dialog-2021076881.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Общество
Муфтий Гайнутдин поблагодарил патриарха за защиту межрелигиозного мира
Муфтий Гайнутдин поблагодарил патриарха Кирилла за защиту межрелигиозного мира
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выступил с заявлением, в котором он выразил признательность патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за защиту межрелигиозного и межнационального мира, добрососедства и взаимного уважения в России, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии заявил, что призывы бороться с российскими мусульманами под предлогом "заботы" о русских, русской культуре и православной церкви - это провокация, и таких провокаторов надо "гнать прочь". По словам главы Русской церкви, провоцировать православно-исламский конфликт может либо сумасшедший, либо человек со злыми намерениями. Он добавил, что у православных и мусульман сегодня есть общее целеполагание — это забота о Родине, они борются вместе с оружием в руках, а лучшие представители ислама поддерживают Православие.
"Однозначная позиция главы Русской православной церкви
патриарха Кирилла в защиту межрелигиозного и межнационального мира, добрососедства и взаимного уважения является твердым ответом на провокации внешних сил, которые хотят раскола российского государства изнутри. Мы признательны патриарху Кириллу за его принципиальную государственническую позицию и выражаем полную солидарность с его утверждениями", - говорится в заявлении.
По словам муфтия, позиция предстоятеля Русской православной церкви особенно важна сегодня, когда Россия
"ведёт борьбу с силами, которые жаждут её стратегического поражения на почве общественных конфликтов и разладов".
"Сегодня наши воины разного вероисповедания и этнического происхождения мужественно и самоотверженно сражаются на специальной военной операции за единство, благополучие России и за её мирное будущее. В этих условиях все здоровые общественные силы призваны поддержать этот общий порыв российского народа и политику нашего национального лидера Владимира Путина
", - отмечается в документе главы ДУМ РФ.
По словам муфтия, мусульманское духовенство страны последовательно и принципиально выступает за гражданское единство.
"Это соответствует учению нашей религии и кораническому призыву. Мы и впредь намерены прилагать все усилия для укрепления межнационального и межрелигиозного мира в нашем дорогом Отечестве на основе традиционных ценностей и любви к Родине. И да поможет нам Господь и укрепит нас на путях братства, любви и единства", - говорится в заявлении председателя ДУМ РФ.