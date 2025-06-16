https://ria.ru/20250616/religiya-2023218065.html

Муфтий Гайнутдин поблагодарил патриарха за защиту межрелигиозного мира

Муфтий Гайнутдин поблагодарил патриарха за защиту межрелигиозного мира - РИА Новости, 16.06.2025

Муфтий Гайнутдин поблагодарил патриарха за защиту межрелигиозного мира

Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выступил с заявлением, в котором он выразил признательность патриарху... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T22:36:00+03:00

2025-06-16T22:36:00+03:00

2025-06-16T22:36:00+03:00

религия

россия

владимир путин

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин выступил с заявлением, в котором он выразил признательность патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за защиту межрелигиозного и межнационального мира, добрососедства и взаимного уважения в России, текст документа есть в распоряжении РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии заявил, что призывы бороться с российскими мусульманами под предлогом "заботы" о русских, русской культуре и православной церкви - это провокация, и таких провокаторов надо "гнать прочь". По словам главы Русской церкви, провоцировать православно-исламский конфликт может либо сумасшедший, либо человек со злыми намерениями. Он добавил, что у православных и мусульман сегодня есть общее целеполагание — это забота о Родине, они борются вместе с оружием в руках, а лучшие представители ислама поддерживают Православие. "Однозначная позиция главы Русской православной церкви патриарха Кирилла в защиту межрелигиозного и межнационального мира, добрососедства и взаимного уважения является твердым ответом на провокации внешних сил, которые хотят раскола российского государства изнутри. Мы признательны патриарху Кириллу за его принципиальную государственническую позицию и выражаем полную солидарность с его утверждениями", - говорится в заявлении. По словам муфтия, позиция предстоятеля Русской православной церкви особенно важна сегодня, когда Россия "ведёт борьбу с силами, которые жаждут её стратегического поражения на почве общественных конфликтов и разладов". "Сегодня наши воины разного вероисповедания и этнического происхождения мужественно и самоотверженно сражаются на специальной военной операции за единство, благополучие России и за её мирное будущее. В этих условиях все здоровые общественные силы призваны поддержать этот общий порыв российского народа и политику нашего национального лидера Владимира Путина", - отмечается в документе главы ДУМ РФ. По словам муфтия, мусульманское духовенство страны последовательно и принципиально выступает за гражданское единство. "Это соответствует учению нашей религии и кораническому призыву. Мы и впредь намерены прилагать все усилия для укрепления межнационального и межрелигиозного мира в нашем дорогом Отечестве на основе традиционных ценностей и любви к Родине. И да поможет нам Господь и укрепит нас на путях братства, любви и единства", - говорится в заявлении председателя ДУМ РФ.

https://ria.ru/20250605/dialog-2021076881.html

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россия, владимир путин, русская православная церковь, общество