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Sitronics завершает разработку ультрабыстрой зарядки для транспорта - РИА Новости, 16.06.2025
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22:44 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/razrabotka-2023218755.html
Sitronics завершает разработку ультрабыстрой зарядки для транспорта
Sitronics завершает разработку ультрабыстрой зарядки для транспорта - РИА Новости, 16.06.2025
Sitronics завершает разработку ультрабыстрой зарядки для транспорта
Оператор и производитель зарядных решений для электротранспорта Sitronics Electro планирует завершить разработку опытного образца ультрабыстрой зарядки для... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T22:44:00+03:00
2025-06-16T22:44:00+03:00
экономика
технологии
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Оператор и производитель зарядных решений для электротранспорта Sitronics Electro планирует завершить разработку опытного образца ультрабыстрой зарядки для различных видов транспорта к концу июня текущего года, сообщили РИА Новости в компании. "Зарядная станция для электротранспорта войдет в состав хаба мощностью 900 кВт для ультрабыстрой зарядки различных видов транспорта. Опытный образец Sitronics eStation Ultra будет готов в конце июня. На испытания и доработки компания закладывает еще полгода – до конца 2025-го", — отметили в компании. В Sitronics Electro добавили, что разработка ультрабыстрой зарядной станции уже завершается. С помощью нее зарядить электромобиль с нуля до 100% можно будет за 20 минут, в то время как среднее время заряда на быстрых ЭЗС составляет 30-40 мин. "Опытный образец зарядной станции по графику будет разработан к концу первого полугодия. Это опытный образец ультрабыстрой зарядной станции, который будет заряжать как суда и электробусы, так и сможет легко заряжать электромобили" - сказал генеральный директор компании Андрей Гурленов, чьи слова приводятся пресс-службой. Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) - российский оператор и производитель оборудования зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и программное обеспечение (ПО) для управления зарядными станциями.
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экономика, технологии
Экономика, Технологии
Sitronics завершает разработку ультрабыстрой зарядки для транспорта

Sitronics Electro разработает ультрабыструю зарядку для транспорта к концу июня

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗарядка электромобилей
Зарядка электромобилей - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Зарядка электромобилей. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Оператор и производитель зарядных решений для электротранспорта Sitronics Electro планирует завершить разработку опытного образца ультрабыстрой зарядки для различных видов транспорта к концу июня текущего года, сообщили РИА Новости в компании.
«
"Зарядная станция для электротранспорта войдет в состав хаба мощностью 900 кВт для ультрабыстрой зарядки различных видов транспорта. Опытный образец Sitronics eStation Ultra будет готов в конце июня. На испытания и доработки компания закладывает еще полгода – до конца 2025-го", — отметили в компании.
В Sitronics Electro добавили, что разработка ультрабыстрой зарядной станции уже завершается. С помощью нее зарядить электромобиль с нуля до 100% можно будет за 20 минут, в то время как среднее время заряда на быстрых ЭЗС составляет 30-40 мин.
"Опытный образец зарядной станции по графику будет разработан к концу первого полугодия. Это опытный образец ультрабыстрой зарядной станции, который будет заряжать как суда и электробусы, так и сможет легко заряжать электромобили" - сказал генеральный директор компании Андрей Гурленов, чьи слова приводятся пресс-службой.
Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) - российский оператор и производитель оборудования зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и программное обеспечение (ПО) для управления зарядными станциями.
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