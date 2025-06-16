https://ria.ru/20250616/razrabotka-2023218755.html

Sitronics завершает разработку ультрабыстрой зарядки для транспорта

Sitronics завершает разработку ультрабыстрой зарядки для транспорта - РИА Новости, 16.06.2025

Sitronics завершает разработку ультрабыстрой зарядки для транспорта

Оператор и производитель зарядных решений для электротранспорта Sitronics Electro планирует завершить разработку опытного образца ультрабыстрой зарядки для... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T22:44:00+03:00

2025-06-16T22:44:00+03:00

2025-06-16T22:44:00+03:00

экономика

технологии

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Оператор и производитель зарядных решений для электротранспорта Sitronics Electro планирует завершить разработку опытного образца ультрабыстрой зарядки для различных видов транспорта к концу июня текущего года, сообщили РИА Новости в компании. "Зарядная станция для электротранспорта войдет в состав хаба мощностью 900 кВт для ультрабыстрой зарядки различных видов транспорта. Опытный образец Sitronics eStation Ultra будет готов в конце июня. На испытания и доработки компания закладывает еще полгода – до конца 2025-го", — отметили в компании. В Sitronics Electro добавили, что разработка ультрабыстрой зарядной станции уже завершается. С помощью нее зарядить электромобиль с нуля до 100% можно будет за 20 минут, в то время как среднее время заряда на быстрых ЭЗС составляет 30-40 мин. "Опытный образец зарядной станции по графику будет разработан к концу первого полугодия. Это опытный образец ультрабыстрой зарядной станции, который будет заряжать как суда и электробусы, так и сможет легко заряжать электромобили" - сказал генеральный директор компании Андрей Гурленов, чьи слова приводятся пресс-службой. Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) - российский оператор и производитель оборудования зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и программное обеспечение (ПО) для управления зарядными станциями.

https://ria.ru/20241217/krasnoyarsk-1989731943.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии