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В Москве выросла доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях - РИА Новости, 16.06.2025
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10:19 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/rak-2023060571.html
В Москве выросла доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях
В Москве выросла доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях - РИА Новости, 16.06.2025
В Москве выросла доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях
Доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях в Москве достигла 80% благодаря цифровым технологиям и современному оборудованию, сообщила журналистам... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:19:00+03:00
2025-06-16T10:19:00+03:00
технологии
москва
анастасия ракова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях в Москве достигла 80% благодаря цифровым технологиям и современному оборудованию, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Использование искусственного интеллекта в Москве давно вышло за рамки эксперимента и стало частью ежедневной практики. За два года в рамках системы ОМС нейросети обработали почти миллион маммограмм. Это позволило сэкономить тысячи часов работы высококлассных специалистов, минимизировав риск пропуска патологии, так как точность работы ИИ уже сопоставима с уровнем опытного врача-рентгенолога. Кроме того, во всех взрослых поликлиниках по новому стандарту мы устанавливаем современные маммографы, что, в свою очередь, увеличило количество проводимых исследований за последние четыре года более чем в два раза. Так, благодаря цифровым технологиям и современному оборудованию доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях в Москве достигла 80%", - рассказала Ракова. Заммэра отметила, что сервисы искусственного интеллекта для обработки маммограмм начали применять в Москве в 2020 году, и за это время технологии продемонстрировали свою высокую точность, безопасность и эффективность. Поэтому в 2023 году Москва первой в стране внедрила двойное чтение маммографических исследований с участием искусственного интеллекта и врача-рентгенолога. "Нейросети сначала анализируют медицинское изображение, выделяя подозрительные области на снимках, после чего врач-рентгенолог детально проверяет снимок и принимает окончательное решение. Это позволило ускорить процесс анализа снимков и снизить нагрузку на врачей, сохранив высокое качество диагностики", - уточнила Ракова.
https://ria.ru/20250610/nauka-2021823350.html
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технологии, москва, анастасия ракова , здоровье - общество, общество
Технологии, Москва, Анастасия Ракова , Здоровье - Общество, Общество
В Москве выросла доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях

Доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях достигла 80% в Москве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЛаборант настраивает цифровой маммограф
Лаборант настраивает цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Лаборант настраивает цифровой маммограф. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях в Москве достигла 80% благодаря цифровым технологиям и современному оборудованию, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Использование искусственного интеллекта в Москве давно вышло за рамки эксперимента и стало частью ежедневной практики. За два года в рамках системы ОМС нейросети обработали почти миллион маммограмм. Это позволило сэкономить тысячи часов работы высококлассных специалистов, минимизировав риск пропуска патологии, так как точность работы ИИ уже сопоставима с уровнем опытного врача-рентгенолога. Кроме того, во всех взрослых поликлиниках по новому стандарту мы устанавливаем современные маммографы, что, в свою очередь, увеличило количество проводимых исследований за последние четыре года более чем в два раза. Так, благодаря цифровым технологиям и современному оборудованию доля выявления рака молочной железы на ранних стадиях в Москве достигла 80%", - рассказала Ракова.
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Заммэра отметила, что сервисы искусственного интеллекта для обработки маммограмм начали применять в Москве в 2020 году, и за это время технологии продемонстрировали свою высокую точность, безопасность и эффективность. Поэтому в 2023 году Москва первой в стране внедрила двойное чтение маммографических исследований с участием искусственного интеллекта и врача-рентгенолога.
"Нейросети сначала анализируют медицинское изображение, выделяя подозрительные области на снимках, после чего врач-рентгенолог детально проверяет снимок и принимает окончательное решение. Это позволило ускорить процесс анализа снимков и снизить нагрузку на врачей, сохранив высокое качество диагностики", - уточнила Ракова.
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