Рейтинг@Mail.ru
На Украине забирают в ВСУ всех подряд, заявил депутат Рады - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/rada-2023096513.html
На Украине забирают в ВСУ всех подряд, заявил депутат Рады
На Украине забирают в ВСУ всех подряд, заявил депутат Рады - РИА Новости, 16.06.2025
На Украине забирают в ВСУ всех подряд, заявил депутат Рады
Сотрудники украинских военкоматов забирают в ВСУ всех подряд, в том числе инвалидов и многодетных отцов, чтобы обеспечить планы мобилизации, заявил депутат... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T12:24:00+03:00
2025-06-16T12:24:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_4240fdd0fb9ee8b90d087319b47238f7.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов забирают в ВСУ всех подряд, в том числе инвалидов и многодетных отцов, чтобы обеспечить планы мобилизации, заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук. "Центры рекрутинга покрывают условно, если мы говорим о планах мобилизации, 20-25% максимум. После этого у них есть в ТЦК (территориальных центрах комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) указание добрать остальное. Но качество их отбора отвратительное, потому что берут всех подряд. Я последние случаи слышал о том, что даже мужчин с четырьмя и даже с шестью детьми забирали без проблем или с больными легкими. Если мы иногда видим даже ребят с протезами, которые имеют соответствующий документ, везут в ТЦК и говорят: "Там разберемся". Они работают просто на какой-то счет", - сказал Камельчук в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, провоцирование ДТП для остановки граждан.
https://ria.ru/20250616/reanimatsiya-2023091387.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине забирают в ВСУ всех подряд, заявил депутат Рады

Депутат Рады Камельчук: сотрудники военкоматов забирают в ВСУ всех подряд

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов забирают в ВСУ всех подряд, в том числе инвалидов и многодетных отцов, чтобы обеспечить планы мобилизации, заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.
"Центры рекрутинга покрывают условно, если мы говорим о планах мобилизации, 20-25% максимум. После этого у них есть в ТЦК (территориальных центрах комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) указание добрать остальное. Но качество их отбора отвратительное, потому что берут всех подряд. Я последние случаи слышал о том, что даже мужчин с четырьмя и даже с шестью детьми забирали без проблем или с больными легкими. Если мы иногда видим даже ребят с протезами, которые имеют соответствующий документ, везут в ТЦК и говорят: "Там разберемся". Они работают просто на какой-то счет", - сказал Камельчук в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, провоцирование ДТП для остановки граждан.
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
СМИ: украинец впал в кому после задержания сотрудниками военкомата
Вчера, 12:04
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала