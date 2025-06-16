https://ria.ru/20250616/rada-2023096513.html

На Украине забирают в ВСУ всех подряд, заявил депутат Рады

На Украине забирают в ВСУ всех подряд, заявил депутат Рады - РИА Новости, 16.06.2025

На Украине забирают в ВСУ всех подряд, заявил депутат Рады

Сотрудники украинских военкоматов забирают в ВСУ всех подряд, в том числе инвалидов и многодетных отцов, чтобы обеспечить планы мобилизации, заявил депутат... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:24:00+03:00

2025-06-16T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов забирают в ВСУ всех подряд, в том числе инвалидов и многодетных отцов, чтобы обеспечить планы мобилизации, заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук. "Центры рекрутинга покрывают условно, если мы говорим о планах мобилизации, 20-25% максимум. После этого у них есть в ТЦК (территориальных центрах комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) указание добрать остальное. Но качество их отбора отвратительное, потому что берут всех подряд. Я последние случаи слышал о том, что даже мужчин с четырьмя и даже с шестью детьми забирали без проблем или с больными легкими. Если мы иногда видим даже ребят с протезами, которые имеют соответствующий документ, везут в ТЦК и говорят: "Там разберемся". Они работают просто на какой-то счет", - сказал Камельчук в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, провоцирование ДТП для остановки граждан.

https://ria.ru/20250616/reanimatsiya-2023091387.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины