Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля, заявили в Раде
Депутат Рады Железняк: офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля
Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Офис… (Зеленского – ред.) вновь планирует отставку премьера и замену всего правительства… Сразу три источника подтвердили, что да: в ближайшее время офис президента планирует все же уволить Шмыгаля. На этих выходных решение здесь уже принято", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, правительство потеряло поддержку, было много провалов, в частности, в экономической и бюджетной сфере. Также депутат считает, что смена кабмина в условиях отсутствия выборов позволит показать хоть какое-то обновление власти. По мнению Железняка, наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"По времени и графику. На этой - следующей неделе, в июне надо внести небольшую правку в закон Украины… Сейчас формально юридически нельзя уволить премьер-министра, так как это влечет отставку всего правительства… Далее сразу будет добровольная отставка Шмыгаля и назначение нового Шмыгаля. Ну и всех министров в новое правительство", - считает Железняк.
Украинские СМИ летом 2024 года писали о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера из-за негативной реакции общественности на работу кабмина и отсутствия "драйва" в его отношениях с Зеленским. Издание "Украинская правда" 3 июня 2024 года сообщало, что Зеленский "устал" от премьера Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Украинское издание "Страна" 29 июня 2024 года писало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену Шмыгаля, в качестве кандидата рассматривалась Свириденко.
"Все рухнет". В Киеве поражены решением Зеленского на фоне провалов ВСУ
6 сентября 2024, 01:37