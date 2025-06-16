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Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля, заявили в Раде - РИА Новости, 16.06.2025
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10:10 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/rada-2023059332.html
Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля, заявили в Раде
Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля, заявили в Раде - РИА Новости, 16.06.2025
Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля, заявили в Раде
Офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство, заявил депутат Верховной рады Ярослав... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:10:00+03:00
2025-06-16T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Офис… (Зеленского – ред.) вновь планирует отставку премьера и замену всего правительства… Сразу три источника подтвердили, что да: в ближайшее время офис президента планирует все же уволить Шмыгаля. На этих выходных решение здесь уже принято", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, правительство потеряло поддержку, было много провалов, в частности, в экономической и бюджетной сфере. Также депутат считает, что смена кабмина в условиях отсутствия выборов позволит показать хоть какое-то обновление власти. По мнению Железняка, наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. "По времени и графику. На этой - следующей неделе, в июне надо внести небольшую правку в закон Украины… Сейчас формально юридически нельзя уволить премьер-министра, так как это влечет отставку всего правительства… Далее сразу будет добровольная отставка Шмыгаля и назначение нового Шмыгаля. Ну и всех министров в новое правительство", - считает Железняк. Украинские СМИ летом 2024 года писали о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера из-за негативной реакции общественности на работу кабмина и отсутствия "драйва" в его отношениях с Зеленским. Издание "Украинская правда" 3 июня 2024 года сообщало, что Зеленский "устал" от премьера Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Украинское издание "Страна" 29 июня 2024 года писало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену Шмыгаля, в качестве кандидата рассматривалась Свириденко.
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в мире, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля, заявили в Раде

Депутат Рады Железняк: офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Офис… (Зеленского – ред.) вновь планирует отставку премьера и замену всего правительства… Сразу три источника подтвердили, что да: в ближайшее время офис президента планирует все же уволить Шмыгаля. На этих выходных решение здесь уже принято", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, правительство потеряло поддержку, было много провалов, в частности, в экономической и бюджетной сфере. Также депутат считает, что смена кабмина в условиях отсутствия выборов позволит показать хоть какое-то обновление власти. По мнению Железняка, наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"По времени и графику. На этой - следующей неделе, в июне надо внести небольшую правку в закон Украины… Сейчас формально юридически нельзя уволить премьер-министра, так как это влечет отставку всего правительства… Далее сразу будет добровольная отставка Шмыгаля и назначение нового Шмыгаля. Ну и всех министров в новое правительство", - считает Железняк.
Украинские СМИ летом 2024 года писали о возможной отставке Шмыгаля с поста премьера из-за негативной реакции общественности на работу кабмина и отсутствия "драйва" в его отношениях с Зеленским. Издание "Украинская правда" 3 июня 2024 года сообщало, что Зеленский "устал" от премьера Шмыгаля и, вероятно, планирует его уволить. Украинское издание "Страна" 29 июня 2024 года писало, что в политических кругах вновь начали обсуждать возможную смену Шмыгаля, в качестве кандидата рассматривалась Свириденко.
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