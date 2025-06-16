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ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.06.2025
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08:00 16.06.2025 (обновлено: 08:46 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/pvo-2023042492.html
ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.06.2025
ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Орловской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:00:00+03:00
2025-06-16T08:46:00+03:00
безопасность
воронежская область
россия
орловская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Орловской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России."В период с 23:55 мск 15 июня до 2:45 мск 16 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские военные сбили 11 дронов над Орловской областью и один — над Воронежской.ВСУ практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
россия
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безопасность, воронежская область, россия, орловская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Воронежская область, Россия, Орловская область, Вооруженные силы Украины

ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Орловской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России.
"В период с 23:55 мск 15 июня до 2:45 мск 16 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.
Российские военные сбили 11 дронов над Орловской областью и один — над Воронежской.
ВСУ практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
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