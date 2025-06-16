https://ria.ru/20250616/pvo-2023042492.html
ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.06.2025
ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Орловской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:00:00+03:00
2025-06-16T08:00:00+03:00
2025-06-16T08:46:00+03:00
безопасность
воронежская область
россия
орловская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Орловской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России."В период с 23:55 мск 15 июня до 2:45 мск 16 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские военные сбили 11 дронов над Орловской областью и один — над Воронежской.ВСУ практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, россия, орловская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Воронежская область, Россия, Орловская область, Вооруженные силы Украины