https://ria.ru/20250616/pvo-2023042492.html

ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 16.06.2025

ПВО ночью уничтожила 12 украинских беспилотников

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Орловской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T08:00:00+03:00

2025-06-16T08:00:00+03:00

2025-06-16T08:46:00+03:00

безопасность

воронежская область

россия

орловская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Орловской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России."В период с 23:55 мск 15 июня до 2:45 мск 16 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские военные сбили 11 дронов над Орловской областью и один — над Воронежской.ВСУ практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

безопасность, воронежская область, россия, орловская область, вооруженные силы украины