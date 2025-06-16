https://ria.ru/20250616/pvo-2023029978.html

В Тегеране работает ПВО

В Тегеране работает ПВО - РИА Новости, 16.06.2025

В Тегеране работает ПВО

Громкие звуки работы ПВО были вновь слышны непродолжительное время в центральной части иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T01:58:00+03:00

2025-06-16T01:58:00+03:00

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тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Громкие звуки работы ПВО были вновь слышны непродолжительное время в центральной части иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250616/izrail-2023027486.html

https://ria.ru/20250616/turtsiya-2023026403.html

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тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, али хаменеи, в мире