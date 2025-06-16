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СМИ: ПВО работает на северо-востоке Ирана и в Тегеране - РИА Новости, 16.06.2025
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01:34 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/pvo-2023028885.html
СМИ: ПВО работает на северо-востоке Ирана и в Тегеране
СМИ: ПВО работает на северо-востоке Ирана и в Тегеране - РИА Новости, 16.06.2025
СМИ: ПВО работает на северо-востоке Ирана и в Тегеране
Работа средств противовоздушной обороны (ПВО) зафиксирована в городе Мешхед провинции Хорасан-Резави на северо-востоке Ирана, а также в западной части иранской... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T01:34:00+03:00
2025-06-16T01:34:00+03:00
в мире
иран
израиль
мешхед
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Работа средств противовоздушной обороны (ПВО) зафиксирована в городе Мешхед провинции Хорасан-Резави на северо-востоке Ирана, а также в западной части иранской столицы, передает агентство Jamaran. "ПВО Мешхеда снова начала работать... ПВО активизировалась на западе Тегерана", - говорится в сообщении агентства. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250616/izrail-2023027486.html
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иран
израиль
мешхед
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
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в мире, иран, израиль, мешхед, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Мешхед, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
СМИ: ПВО работает на северо-востоке Ирана и в Тегеране

Jamaran: ПВО работает на северо-востоке Ирана и на западе Тегерана

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Работа средств противовоздушной обороны (ПВО) зафиксирована в городе Мешхед провинции Хорасан-Резави на северо-востоке Ирана, а также в западной части иранской столицы, передает агентство Jamaran.
"ПВО Мешхеда снова начала работать... ПВО активизировалась на западе Тегерана", - говорится в сообщении агентства.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
ЦАХАЛ сообщила о нанесении ударов по ракетным установкам в центре Ирана
00:58
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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В миреИранИзраильМешхедАли ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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