https://ria.ru/20250616/putin-2023213623.html

Путин поручил продолжить поддержку родительских инициатив

Путин поручил продолжить поддержку родительских инициатив - РИА Новости, 16.06.2025

Путин поручил продолжить поддержку родительских инициатив

Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с обществом "Знание" продолжить проведение конкурса и мероприятий по поддержке родительских инициатив. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T21:30:00+03:00

2025-06-16T21:30:00+03:00

2025-06-16T21:30:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

максим древаль

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с обществом "Знание" продолжить проведение конкурса и мероприятий по поддержке родительских инициатив. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых", состоявшегося 26 марта. Перечень опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание" продолжить проведение конкурса и мероприятий, направленных на поддержку инициатив родительских сообществ, предусмотрев выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу ожидается до 25 декабря, далее – ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава общества "Знание" Максим Древаль.

https://ria.ru/20250616/putin-2023210849.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, максим древаль