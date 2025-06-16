https://ria.ru/20250616/putin-2023213623.html
Путин поручил продолжить поддержку родительских инициатив
Путин поручил продолжить поддержку родительских инициатив - РИА Новости, 16.06.2025
Путин поручил продолжить поддержку родительских инициатив
Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с обществом "Знание" продолжить проведение конкурса и мероприятий по поддержке родительских инициатив. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T21:30:00+03:00
2025-06-16T21:30:00+03:00
2025-06-16T21:30:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
максим древаль
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с обществом "Знание" продолжить проведение конкурса и мероприятий по поддержке родительских инициатив. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых", состоявшегося 26 марта. Перечень опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание" продолжить проведение конкурса и мероприятий, направленных на поддержку инициатив родительских сообществ, предусмотрев выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу ожидается до 25 декабря, далее – ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава общества "Знание" Максим Древаль.
https://ria.ru/20250616/putin-2023210849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, максим древаль
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Максим Древаль
Путин поручил продолжить поддержку родительских инициатив
Путин поручил правительству продолжить поддержку родительских инициатив