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Путин поручил осуществить в Красноярске проект "Площадь Первых" - РИА Новости, 16.06.2025
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21:13 16.06.2025 (обновлено: 21:22 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/putin-2023211778.html
Путин поручил осуществить в Красноярске проект "Площадь Первых"
Путин поручил осуществить в Красноярске проект "Площадь Первых" - РИА Новости, 16.06.2025
Путин поручил осуществить в Красноярске проект "Площадь Первых"
Президент России Владимир Путин поручил осуществить в Красноярске проект "Площадь Первых", предусмотрев создание инфраструктуры для программ в сфере воспитания... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T21:13:00+03:00
2025-06-16T21:22:00+03:00
красноярск
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил осуществить в Красноярске проект "Площадь Первых", предусмотрев создание инфраструктуры для программ в сфере воспитания молодежи.Утвержденный Путиным перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых" опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Красноярского края обеспечить осуществление в городе Красноярске проекта "Площадь Первых", предусмотрев строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проектов и программ в сфере воспитания детей и молодежи, а также обустройство набережной реки Енисей. Доклад – до 1 октября 2025 года, далее – ежегодно", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250616/putin-2023210849.html
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красноярск, владимир путин, общество, россия, красноярский край
Красноярск, Владимир Путин, Общество, Россия, Красноярский край
Путин поручил осуществить в Красноярске проект "Площадь Первых"

Путин поручил правительству осуществить в Красноярске проект "Площадь Первых"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил осуществить в Красноярске проект "Площадь Первых", предусмотрев создание инфраструктуры для программ в сфере воспитания молодежи.
Утвержденный Путиным перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых" опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Красноярского края обеспечить осуществление в городе Красноярске проекта "Площадь Первых", предусмотрев строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проектов и программ в сфере воспитания детей и молодежи, а также обустройство набережной реки Енисей. Доклад – до 1 октября 2025 года, далее – ежегодно", - говорится в документе.
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