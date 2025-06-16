https://ria.ru/20250616/putin-2023211778.html

Путин поручил осуществить в Красноярске проект "Площадь Первых"

Путин поручил осуществить в Красноярске проект "Площадь Первых" - РИА Новости, 16.06.2025

Путин поручил осуществить в Красноярске проект "Площадь Первых"

Президент России Владимир Путин поручил осуществить в Красноярске проект "Площадь Первых", предусмотрев создание инфраструктуры для программ в сфере воспитания... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T21:13:00+03:00

2025-06-16T21:13:00+03:00

2025-06-16T21:22:00+03:00

красноярск

владимир путин

общество

россия

красноярский край

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил осуществить в Красноярске проект "Площадь Первых", предусмотрев создание инфраструктуры для программ в сфере воспитания молодежи.Утвержденный Путиным перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Движение первых" опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с правительством Красноярского края обеспечить осуществление в городе Красноярске проекта "Площадь Первых", предусмотрев строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проектов и программ в сфере воспитания детей и молодежи, а также обустройство набережной реки Енисей. Доклад – до 1 октября 2025 года, далее – ежегодно", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250616/putin-2023210849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

красноярск, владимир путин, общество, россия, красноярский край