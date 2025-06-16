https://ria.ru/20250616/putin-2023210849.html

Путин поручил ввести в школах должность советника директора по воспитанию

Путин поручил ввести в школах должность советника директора по воспитанию - РИА Новости, 17.06.2025

Путин поручил ввести в школах должность советника директора по воспитанию

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ввести во всех школах должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-16T21:05:00+03:00

2025-06-16T21:05:00+03:00

2025-06-17T00:17:00+03:00

владимир путин

россия

михаил мишустин

сергей кравцов

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ввести во всех школах должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.Утвержденный Путиным перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" опубликован на сайте Кремля.Как уточняется, цель нововведения — формирование единой воспитательной среды. Бюджетные ассигнования на это должны быть предусмотрены при подготовке проектов бюджетов на ближайшие три года и на последующие годы.Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года, а далее - ежегодно. Ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.Кроме того, Минпросвещения России при участии Российского детско-юношеского центра поручено организовать методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов РФ в связи с введением этой должности.Доклад по данному вопросу ожидается до 1 июля 2025 года, далее - ежегодно. Ответственным назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

https://ria.ru/20250616/putin-2023213623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, михаил мишустин, сергей кравцов