https://ria.ru/20250616/putin-2023210849.html
Путин поручил ввести в школах должность советника директора по воспитанию
Путин поручил ввести в школах должность советника директора по воспитанию - РИА Новости, 17.06.2025
Путин поручил ввести в школах должность советника директора по воспитанию
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ввести во всех школах должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-16T21:05:00+03:00
2025-06-16T21:05:00+03:00
2025-06-17T00:17:00+03:00
владимир путин
россия
михаил мишустин
сергей кравцов
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ввести во всех школах должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.Утвержденный Путиным перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" опубликован на сайте Кремля.Как уточняется, цель нововведения — формирование единой воспитательной среды. Бюджетные ассигнования на это должны быть предусмотрены при подготовке проектов бюджетов на ближайшие три года и на последующие годы.Доклад необходимо представить до 1 октября 2025 года, а далее - ежегодно. Ответственные - премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.Кроме того, Минпросвещения России при участии Российского детско-юношеского центра поручено организовать методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов РФ в связи с введением этой должности.Доклад по данному вопросу ожидается до 1 июля 2025 года, далее - ежегодно. Ответственным назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20250616/putin-2023213623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, михаил мишустин, сергей кравцов
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Сергей Кравцов
Путин поручил ввести в школах должность советника директора по воспитанию
Путин поручил ввести во всех школах должность советника директора по воспитанию