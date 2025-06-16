Путин наградил сотрудников "Останкино" и РТРС
Путин отметил госнаградами сотрудников телевизионного центра "Останкино" и РТРС
Здание телецентра "Останкино" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил госнаградами сотрудников телевизионного технического центра "Останкино" и Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Согласно указу главы государства, опубликованному на официальном портале правовых актов, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" І степени награждены главный инженер ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" Андрей Васильев, начальник участка отдела департамента ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Сергей Емельянов.
В указе добавляется, что медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IІ степени отмечены начальник управления департамента "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Владимир Журавлев, заместитель начальника службы центра "Останкино" Сергей Зайчиков, начальник отдела центра "Останкино" Дарья Зиброва, начальник цеха центра "Останкино" Сергей Кошевой, начальник управления департамента РТРС Алексей Нагорнов, главный специалист отдела центра "Останкино" Михаил Пантелеев, начальник отдела центра "Останкино" Наталия Прокофьева,
Кроме того, президент присвоил звание заслуженного работника связи и информации заместителю директора департамента РТРС Виктору Главизину и директору департамента компании Александру Чернякову.