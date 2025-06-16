Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил сотрудников "Останкино" и РТРС - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/putin-2023193749.html
Путин наградил сотрудников "Останкино" и РТРС
Путин наградил сотрудников "Останкино" и РТРС - РИА Новости, 16.06.2025
Путин наградил сотрудников "Останкино" и РТРС
Президент России Владимир Путин отметил госнаградами сотрудников телевизионного технического центра "Останкино" и Российской телевизионной и радиовещательной... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T19:21:00+03:00
2025-06-16T19:21:00+03:00
россия
владимир путин
российская телевизионная и радиовещательная сеть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101417/57/1014175716_0:80:2500:1486_1920x0_80_0_0_c62e8f0e54a9a595decdd35bbbd4557f.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил госнаградами сотрудников телевизионного технического центра "Останкино" и Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Согласно указу главы государства, опубликованному на официальном портале правовых актов, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" І степени награждены главный инженер ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" Андрей Васильев, начальник участка отдела департамента ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Сергей Емельянов. В указе добавляется, что медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IІ степени отмечены начальник управления департамента "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Владимир Журавлев, заместитель начальника службы центра "Останкино" Сергей Зайчиков, начальник отдела центра "Останкино" Дарья Зиброва, начальник цеха центра "Останкино" Сергей Кошевой, начальник управления департамента РТРС Алексей Нагорнов, главный специалист отдела центра "Останкино" Михаил Пантелеев, начальник отдела центра "Останкино" Наталия Прокофьева, Кроме того, президент присвоил звание заслуженного работника связи и информации заместителю директора департамента РТРС Виктору Главизину и директору департамента компании Александру Чернякову.
https://ria.ru/20250616/putin-2023184130.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101417/57/1014175716_76:0:2259:1637_1920x0_80_0_0_55e5fa53a58aa561ca3ad120412734a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, российская телевизионная и радиовещательная сеть
Россия, Владимир Путин, Российская телевизионная и радиовещательная сеть
Путин наградил сотрудников "Останкино" и РТРС

Путин отметил госнаградами сотрудников телевизионного центра "Останкино" и РТРС

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание телецентра "Останкино" в Москве
Здание телецентра Останкино в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание телецентра "Останкино" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил госнаградами сотрудников телевизионного технического центра "Останкино" и Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Согласно указу главы государства, опубликованному на официальном портале правовых актов, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" І степени награждены главный инженер ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" Андрей Васильев, начальник участка отдела департамента ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Сергей Емельянов.
В указе добавляется, что медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IІ степени отмечены начальник управления департамента "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Владимир Журавлев, заместитель начальника службы центра "Останкино" Сергей Зайчиков, начальник отдела центра "Останкино" Дарья Зиброва, начальник цеха центра "Останкино" Сергей Кошевой, начальник управления департамента РТРС Алексей Нагорнов, главный специалист отдела центра "Останкино" Михаил Пантелеев, начальник отдела центра "Останкино" Наталия Прокофьева,
Кроме того, президент присвоил звание заслуженного работника связи и информации заместителю директора департамента РТРС Виктору Главизину и директору департамента компании Александру Чернякову.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Путин наградил сотрудников "Лукойла" и "Газпрома"
Вчера, 18:31
 
РоссияВладимир ПутинРоссийская телевизионная и радиовещательная сеть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала