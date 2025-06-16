https://ria.ru/20250616/putin-2023185991.html

Путин назвал "Артек" символом счастливого детства

Путин назвал "Артек" символом счастливого детства - РИА Новости, 16.06.2025

Путин назвал "Артек" символом счастливого детства

Детский лагерь "Артек", отмечающий в этом году 100-летие, был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы, заявил президент РФ... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:39:00+03:00

2025-06-16T18:39:00+03:00

2025-06-16T19:38:00+03:00

общество

россия

черное море

владимир путин

артек

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Детский лагерь "Артек", отмечающий в этом году 100-летие, был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы, заявил президент РФ Владимир Путин. В видеообращении по случаю 100-летия Международного детского центра "Артек" глава государства назвал этот юбилей значимым событием для всей России. "Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы. Здесь всегда радушно встречали гостей - мальчишек и девчонок, приехавших изо всех уголков страны и зарубежных государств", - подчеркнул Путин. Дни, проведенные на побережье Черного моря, становились для ребят "большим, настоящим праздником, воплощением яркой, заветной и светлой мечты", добавил он. "Здесь учили новому, воспитывали, подсказывали, направляли. Заботились о гармоничном развитии, помогали своим подопечным осознать всю ценность товарищества, командного духа, совместного творчества; поверить в себя, раскрыть свои таланты, обрести цели для будущей взрослой жизни", - отметил президент. По его словам, огромную роль в становлении школьников, которым посчастливилось отдыхать в "Артеке", играли встречи с известными писателями, космонавтами, общественными деятелями, олимпийскими чемпионами, прославленными военачальниками. Президент России напомнил, что история "Артека" началась сто лет назад со скромного палаточного городка, а сейчас он стал одним из самых крупных и известных комплексов детского отдыха в мире, и его привлекательность для ребят продолжает расти. Путин отметил, что именно здесь проводится заключительный этап самого многочисленного детского конкурса "Большая перемена".Президент присвоил государственные награды и звания директору "Артека" Константину Федоренко и ряду сотрудников этого детского центра.Международный детский центр "Артек" был основан 16 июня 1925 года. С 2014 года "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в "Артек" выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.

https://ria.ru/20250616/lager-2022327322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Путин поздравил "Артек" со 100-летним юбилеем "Артек" был и остаётся одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы. Президент Владимир Путин поздравил "Артек" со 100-летним юбилеем. 2025-06-16T18:39 true PT3M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, черное море, владимир путин, артек