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Путин наградил сотрудников "Лукойла" и "Газпрома" - РИА Новости, 16.06.2025
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18:31 16.06.2025
https://ria.ru/20250616/putin-2023184130.html
Путин наградил сотрудников "Лукойла" и "Газпрома"
Путин наградил сотрудников "Лукойла" и "Газпрома" - РИА Новости, 16.06.2025
Путин наградил сотрудников "Лукойла" и "Газпрома"
Президент России Владимир Путин присвоил почётные звания и наградил медалями ряд сотрудников крупных нефтегазовых компаний страны, соответствующий указ... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T18:31:00+03:00
2025-06-16T18:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почётные звания и наградил медалями ряд сотрудников крупных нефтегазовых компаний страны, соответствующий указ опубликован на сайте официальной и правовой информации. Так, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени получили советник ПАО "Лукойл" Борис Мурадов. Медалью второй степени награждены руководитель направления АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Ринат Габбасов, территориальный менеджер ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" Екатерина Гречка, замгендиректора по производству ООО "Газпром добыча Ямбург" Сергей Дегтярев, замгендиректора по экономике и финансам ООО "Лукойл-Калининградморнефть" Виктор Колодин, замгендиректора по перспективному развитию ООО "Газпром добыча Ургенгой" Дмитрий Попов, начальник департамента "Лукойла" Владимир Черник. Медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока" удостоены начальник отдела филиала "Уренгойское газопромысловое управление" ООО "Газпром добыча Уренгой" Вячеслав Григорьев и замначальника – главный инженер Губкинского газового промысла ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Валерий Устинов. "Орден Дружбы" получил вице-президент по развитию бизнес-сегмента "Геологоразведка и добыча" "Лукойла" Дмитрий Тимошенко. Отмечается, что таких наград они удостоены за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Кроме того, почетные звания "Заслуженный геолог Российской Федерации" за заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу присвоено оператору по исследованию скважин ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Сергею Сироткину и ведущему геологу отдела ООО "Газпром добыча Ямбург" Евгению Филобокову.
https://ria.ru/20250501/nagrazhdenie-2014548779.html
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экономика, городское хозяйство москвы, россия, губкинский, владимир путин, дмитрий попов, владимир черников, газпром, лукойл
Экономика, Городское хозяйство Москвы, Россия, Губкинский, Владимир Путин, Дмитрий Попов, Владимир Черников, Газпром, ЛУКОЙЛ
Путин наградил сотрудников "Лукойла" и "Газпрома"

Путин присвоил почетные звания и наградил медалями сотрудников "Лукойла"

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почётные звания и наградил медалями ряд сотрудников крупных нефтегазовых компаний страны, соответствующий указ опубликован на сайте официальной и правовой информации.
Так, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени получили советник ПАО "Лукойл" Борис Мурадов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
1 мая, 10:05
Медалью второй степени награждены руководитель направления АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Ринат Габбасов, территориальный менеджер ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" Екатерина Гречка, замгендиректора по производству ООО "Газпром добыча Ямбург" Сергей Дегтярев, замгендиректора по экономике и финансам ООО "Лукойл-Калининградморнефть" Виктор Колодин, замгендиректора по перспективному развитию ООО "Газпром добыча Ургенгой" Дмитрий Попов, начальник департамента "Лукойла" Владимир Черник.
Медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока" удостоены начальник отдела филиала "Уренгойское газопромысловое управление" ООО "Газпром добыча Уренгой" Вячеслав Григорьев и замначальника – главный инженер Губкинского газового промысла ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Валерий Устинов.
"Орден Дружбы" получил вице-президент по развитию бизнес-сегмента "Геологоразведка и добыча" "Лукойла" Дмитрий Тимошенко.
Отмечается, что таких наград они удостоены за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Кроме того, почетные звания "Заслуженный геолог Российской Федерации" за заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу присвоено оператору по исследованию скважин ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Сергею Сироткину и ведущему геологу отдела ООО "Газпром добыча Ямбург" Евгению Филобокову.
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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Вчера, 15:41
 
ЭкономикаГородское хозяйство МосквыРоссияГубкинскийВладимир ПутинДмитрий ПоповВладимир ЧерниковГазпромЛУКОЙЛ
 
 
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