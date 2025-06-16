Путин наградил сотрудников "Лукойла" и "Газпрома"
Путин присвоил почетные звания и наградил медалями сотрудников "Лукойла"
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почётные звания и наградил медалями ряд сотрудников крупных нефтегазовых компаний страны, соответствующий указ опубликован на сайте официальной и правовой информации.
Так, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени получили советник ПАО "Лукойл" Борис Мурадов.
Медалью второй степени награждены руководитель направления АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Ринат Габбасов, территориальный менеджер ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" Екатерина Гречка, замгендиректора по производству ООО "Газпром добыча Ямбург" Сергей Дегтярев, замгендиректора по экономике и финансам ООО "Лукойл-Калининградморнефть" Виктор Колодин, замгендиректора по перспективному развитию ООО "Газпром добыча Ургенгой" Дмитрий Попов, начальник департамента "Лукойла" Владимир Черник.
Медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока" удостоены начальник отдела филиала "Уренгойское газопромысловое управление" ООО "Газпром добыча Уренгой" Вячеслав Григорьев и замначальника – главный инженер Губкинского газового промысла ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Валерий Устинов.
"Орден Дружбы" получил вице-президент по развитию бизнес-сегмента "Геологоразведка и добыча" "Лукойла" Дмитрий Тимошенко.
Отмечается, что таких наград они удостоены за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Кроме того, почетные звания "Заслуженный геолог Российской Федерации" за заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу присвоено оператору по исследованию скважин ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Сергею Сироткину и ведущему геологу отдела ООО "Газпром добыча Ямбург" Евгению Филобокову.
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