https://ria.ru/20250616/putin-2023184130.html

Путин наградил сотрудников "Лукойла" и "Газпрома"

Путин наградил сотрудников "Лукойла" и "Газпрома" - РИА Новости, 16.06.2025

Путин наградил сотрудников "Лукойла" и "Газпрома"

Президент России Владимир Путин присвоил почётные звания и наградил медалями ряд сотрудников крупных нефтегазовых компаний страны, соответствующий указ... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T18:31:00+03:00

2025-06-16T18:31:00+03:00

2025-06-16T18:31:00+03:00

экономика

городское хозяйство москвы

россия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почётные звания и наградил медалями ряд сотрудников крупных нефтегазовых компаний страны, соответствующий указ опубликован на сайте официальной и правовой информации. Так, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени получили советник ПАО "Лукойл" Борис Мурадов. Медалью второй степени награждены руководитель направления АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Ринат Габбасов, территориальный менеджер ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" Екатерина Гречка, замгендиректора по производству ООО "Газпром добыча Ямбург" Сергей Дегтярев, замгендиректора по экономике и финансам ООО "Лукойл-Калининградморнефть" Виктор Колодин, замгендиректора по перспективному развитию ООО "Газпром добыча Ургенгой" Дмитрий Попов, начальник департамента "Лукойла" Владимир Черник. Медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока" удостоены начальник отдела филиала "Уренгойское газопромысловое управление" ООО "Газпром добыча Уренгой" Вячеслав Григорьев и замначальника – главный инженер Губкинского газового промысла ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Валерий Устинов. "Орден Дружбы" получил вице-президент по развитию бизнес-сегмента "Геологоразведка и добыча" "Лукойла" Дмитрий Тимошенко. Отмечается, что таких наград они удостоены за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Кроме того, почетные звания "Заслуженный геолог Российской Федерации" за заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу присвоено оператору по исследованию скважин ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Сергею Сироткину и ведущему геологу отдела ООО "Газпром добыча Ямбург" Евгению Филобокову.

https://ria.ru/20250501/nagrazhdenie-2014548779.html

https://ria.ru/20250616/dedov-2023149947.html

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экономика, городское хозяйство москвы, россия, губкинский, владимир путин, дмитрий попов, владимир черников, газпром, лукойл