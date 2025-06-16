Рейтинг@Mail.ru
Директор "Мастерской "12" получил звание заслуженного работника культуры - РИА Новости, 16.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:12 16.06.2025 (обновлено: 16:14 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/putin-2023154512.html
Директор "Мастерской "12" получил звание заслуженного работника культуры
Директор "Мастерской "12" получил звание заслуженного работника культуры - РИА Новости, 16.06.2025
Директор "Мастерской "12" получил звание заслуженного работника культуры
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженного работника культуры России директору "Мастерской "12" Никиты Михалкова" Игорю Попову,... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T16:12:00+03:00
2025-06-16T16:14:00+03:00
культура
россия
москва
никита михалков
владимир путин
игорь попов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023153942_0:174:3069:1900_1920x0_80_0_0_caa536acc2f752e7c19fb19f1ab68f20.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженного работника культуры России директору "Мастерской "12" Никиты Михалкова" Игорю Попову, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов. "Присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" Попову Игорю Павловичу - директору государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Мастерская "12" Никиты Михалкова", - говорится в тексте документа. Также этого звания удостоена преподаватель Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева Лариса Страдомскене. Кроме того, звание "Заслуженный художник РФ" присвоено доценту кафедры живописи и композиции Московского государственного академического художественного института имени Сурикова Андрею Ремневу.
https://ria.ru/20250325/putin-2007298126.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023153942_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_b8ba3a41eb596aca6fff8790120e7764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, никита михалков, владимир путин, игорь попов, общество
Культура, Россия, Москва, Никита Михалков, Владимир Путин, Игорь Попов, Общество
Директор "Мастерской "12" получил звание заслуженного работника культуры

Директор "Мастерской "12" Попов получил звание заслуженного работника культуры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова Игорь Попов
Директор театра Мастерская 12 Никиты Михалкова Игорь Попов - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Директор театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова Игорь Попов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженного работника культуры России директору "Мастерской "12" Никиты Михалкова" Игорю Попову, соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
"Присвоить почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" Попову Игорю Павловичу - директору государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Мастерская "12" Никиты Михалкова", - говорится в тексте документа.
Также этого звания удостоена преподаватель Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева Лариса Страдомскене.
Кроме того, звание "Заслуженный художник РФ" присвоено доценту кафедры живописи и композиции Московского государственного академического художественного института имени Сурикова Андрею Ремневу.
Актриса Анна Михалкова - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин присвоил Михалковой и Олешко звание народных артистов России
25 марта, 20:39
 
КультураРоссияМоскваНикита МихалковВладимир ПутинИгорь ПоповОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала