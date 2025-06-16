https://ria.ru/20250616/putin-2023131930.html

Путин отметил хорошие показатели роста промпроизводства в Севастополе

Путин отметил хорошие показатели роста промпроизводства в Севастополе - РИА Новости, 16.06.2025

Путин отметил хорошие показатели роста промпроизводства в Севастополе

Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного сектора в Севастополе. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:35:00+03:00

2025-06-16T14:35:00+03:00

2025-06-16T14:35:00+03:00

экономика

севастополь

россия

владимир путин

михаил развожаев

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного сектора в Севастополе. Глава государства в понедельник провел встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. "Я посмотрел данные, конечно, перед нашей встречей. В целом у вас промышленное производство, стройка растет серьезно. Промышленное производство за 2024 год выросло солидно: по стране в целом у нас 4% с лишним, у вас - больше 18%", - сказал Путин в начале беседы.

https://ria.ru/20250114/naselenie-1993728105.html

севастополь

россия

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Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя Губернатор Севастополя Развожаев доложил Путину о развитии региона. В частности, обсуждался рост инвестиционной активности в винодельческой отрасли. 2025-06-16T14:35 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, севастополь, россия, владимир путин, михаил развожаев