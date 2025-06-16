https://ria.ru/20250616/putin-2023131930.html
Путин отметил хорошие показатели роста промпроизводства в Севастополе
Путин отметил хорошие показатели роста промпроизводства в Севастополе - РИА Новости, 16.06.2025
Путин отметил хорошие показатели роста промпроизводства в Севастополе
Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного сектора в Севастополе. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:35:00+03:00
2025-06-16T14:35:00+03:00
2025-06-16T14:35:00+03:00
экономика
севастополь
россия
владимир путин
михаил развожаев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного сектора в Севастополе. Глава государства в понедельник провел встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. "Я посмотрел данные, конечно, перед нашей встречей. В целом у вас промышленное производство, стройка растет серьезно. Промышленное производство за 2024 год выросло солидно: по стране в целом у нас 4% с лишним, у вас - больше 18%", - сказал Путин в начале беседы.
https://ria.ru/20250114/naselenie-1993728105.html
севастополь
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7 495 645-6601
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Владимир Путин на встрече с губернатором Севастополя
Губернатор Севастополя Развожаев доложил Путину о развитии региона.
В частности, обсуждался рост инвестиционной активности в винодельческой отрасли.
2025-06-16T14:35
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, севастополь, россия, владимир путин, михаил развожаев
Экономика, Севастополь, Россия, Владимир Путин, Михаил Развожаев
Путин отметил хорошие показатели роста промпроизводства в Севастополе
Путин оценил показатели роста промпроизводства и строительства в Севастополе