https://ria.ru/20250616/putin-2023100779.html

Путин проведет международный телефонный разговор в понедельник

Путин проведет международный телефонный разговор в понедельник - РИА Новости, 16.06.2025

Путин проведет международный телефонный разговор в понедельник

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T12:46:00+03:00

2025-06-16T12:46:00+03:00

2025-06-16T12:58:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Совсем скоро мы дадим сообщение о международном телефонном разговоре", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250616/rossija-2023103345.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин