"Пора на фронт". Пугачеву и Галкина* высмеяли за молчание об ударах Израиля
Певица Алла Пугачева
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей начали массово задавать вопросы под публикациями певицы Аллы Пугачевой о ее мнении по поводу боевых действий между Ираном и Израилем.
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"Алла Борисовна, что вы можете сказать о действиях Израиля в отношении Ирана? Можно ли считать Израиль страной-агрессором?" — поинтересовался один из пользователей.
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
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Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
2 из 3
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
3 из 3
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
1 из 3
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
2 из 3
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
3 из 3
"Куда сейчас побежите? Следующая страна-пристанище?" — спросил второй.
"Алла, скажи Максиму, чтобы открыл комментарии. Его фанаты хотят спросить у него, как живется в стране, которая не воюет со своими соседями", — попросил комментатор.
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"Прошло уже больше 12 часов, но почему нет поста с осуждением Израиля, который напал на Иран?" — задал вопрос еще один.
Кроме того, ее муж, артист Максим Галкин* отключил возможность оставлять под своими постами комментарии. Пользователи под публикациями Пугачевой посчитали, что комику "пора на фронт".
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами". В ноябре 2023-го она приехала в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
Галкин* публично осудил СВО. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, упоминалось и об "осуществлении политической деятельности". С тех пор артист дает концерты исключительно за рубежом.
Галкин* пытался оспорить решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, затем — в Мосгорсуде.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.