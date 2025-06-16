https://ria.ru/20250616/pugacheva-2023138370.html

"Пора на фронт". Пугачеву и Галкина* высмеяли за молчание об ударах Израиля

"Пора на фронт". Пугачеву и Галкина* высмеяли за молчание об ударах Израиля - РИА Новости, 16.06.2025

"Пора на фронт". Пугачеву и Галкина* высмеяли за молчание об ударах Израиля

Пользователи социальных сетей начали массово задавать вопросы под публикациями певицы Аллы Пугачевой о ее мнении по поводу боевых действий между Ираном и... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T14:53:00+03:00

2025-06-16T14:53:00+03:00

2025-06-16T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей начали массово задавать вопросы под публикациями певицы Аллы Пугачевой о ее мнении по поводу боевых действий между Ираном и Израилем."Алла Борисовна, что вы можете сказать о действиях Израиля в отношении Ирана? Можно ли считать Израиль страной-агрессором?" — поинтересовался один из пользователей."Куда сейчас побежите? Следующая страна-пристанище?" — спросил второй."Алла, скажи Максиму, чтобы открыл комментарии. Его фанаты хотят спросить у него, как живется в стране, которая не воюет со своими соседями", — попросил комментатор."Прошло уже больше 12 часов, но почему нет поста с осуждением Израиля, который напал на Иран?" — задал вопрос еще один.Кроме того, ее муж, артист Максим Галкин* отключил возможность оставлять под своими постами комментарии. Пользователи под публикациями Пугачевой посчитали, что комику "пора на фронт".Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами". В ноябре 2023-го она приехала в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.Галкин* публично осудил СВО. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, упоминалось и об "осуществлении политической деятельности". С тех пор артист дает концерты исключительно за рубежом.Галкин* пытался оспорить решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, затем — в Мосгорсуде.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20250616/makron-2023058270.html

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израиль, иран, россия, алла пугачева, московский городской суд, в мире