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"Пора на фронт". Пугачеву и Галкина* высмеяли за молчание об ударах Израиля - РИА Новости, 16.06.2025
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14:53 16.06.2025 (обновлено: 15:55 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/pugacheva-2023138370.html
"Пора на фронт". Пугачеву и Галкина* высмеяли за молчание об ударах Израиля
"Пора на фронт". Пугачеву и Галкина* высмеяли за молчание об ударах Израиля - РИА Новости, 16.06.2025
"Пора на фронт". Пугачеву и Галкина* высмеяли за молчание об ударах Израиля
Пользователи социальных сетей начали массово задавать вопросы под публикациями певицы Аллы Пугачевой о ее мнении по поводу боевых действий между Ираном и... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T14:53:00+03:00
2025-06-16T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей начали массово задавать вопросы под публикациями певицы Аллы Пугачевой о ее мнении по поводу боевых действий между Ираном и Израилем."Алла Борисовна, что вы можете сказать о действиях Израиля в отношении Ирана? Можно ли считать Израиль страной-агрессором?" — поинтересовался один из пользователей."Куда сейчас побежите? Следующая страна-пристанище?" — спросил второй."Алла, скажи Максиму, чтобы открыл комментарии. Его фанаты хотят спросить у него, как живется в стране, которая не воюет со своими соседями", — попросил комментатор.&quot;Прошло уже больше 12 часов, но почему нет поста с осуждением Израиля, который напал на Иран?&quot; — задал вопрос еще один.Кроме того, ее муж, артист Максим Галкин* отключил возможность оставлять под своими постами комментарии. Пользователи под публикациями Пугачевой посчитали, что комику "пора на фронт".Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами". В ноябре 2023-го она приехала в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.Галкин* публично осудил СВО. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, упоминалось и об "осуществлении политической деятельности". С тех пор артист дает концерты исключительно за рубежом.Галкин* пытался оспорить решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, затем — в Мосгорсуде.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20250616/makron-2023058270.html
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израиль, иран, россия, алла пугачева, московский городской суд, в мире
Израиль, Иран, Россия, Алла Пугачева, Московский городской суд, В мире

"Пора на фронт". Пугачеву и Галкина* высмеяли за молчание об ударах Израиля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пользователи социальных сетей начали массово задавать вопросы под публикациями певицы Аллы Пугачевой о ее мнении по поводу боевых действий между Ираном и Израилем.
«
"Алла Борисовна, что вы можете сказать о действиях Израиля в отношении Ирана? Можно ли считать Израиль страной-агрессором?" — поинтересовался один из пользователей.
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
1 из 3
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
2 из 3
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
3 из 3
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
1 из 3
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
2 из 3
Комментарии на странице Аллы Пугачевой в соцсети
3 из 3
"Куда сейчас побежите? Следующая страна-пристанище?" — спросил второй.
"Алла, скажи Максиму, чтобы открыл комментарии. Его фанаты хотят спросить у него, как живется в стране, которая не воюет со своими соседями", — попросил комментатор.
«

"Прошло уже больше 12 часов, но почему нет поста с осуждением Израиля, который напал на Иран?" — задал вопрос еще один.

Кроме того, ее муж, артист Максим Галкин* отключил возможность оставлять под своими постами комментарии. Пользователи под публикациями Пугачевой посчитали, что комику "пора на фронт".
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Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами". В ноябре 2023-го она приехала в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
Галкин* публично осудил СВО. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, упоминалось и об "осуществлении политической деятельности". С тех пор артист дает концерты исключительно за рубежом.
Галкин* пытался оспорить решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, затем — в Мосгорсуде.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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