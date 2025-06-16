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В Приморье спасли пятнистого оленя, раненного собаками
В Приморье спасли пятнистого оленя, раненного собаками - РИА Новости, 16.06.2025
В Приморье спасли пятнистого оленя, раненного собаками
Специалисты охотнадзора и местные жители в приморском селе Козьмино спасли раненного собаками пятнистого оленя, который бросился в море, убегая от своих... РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T08:18:00+03:00
2025-06-16T08:18:00+03:00
2025-06-16T08:18:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Специалисты охотнадзора и местные жители в приморском селе Козьмино спасли раненного собаками пятнистого оленя, который бросился в море, убегая от своих спасителей, сообщает региональное минприроды. "Районным охотоведам в воскресенье, 15 июня, поступило сообщение о том, что в поселке Козьмино на территории базы неподалеку от лодочных гаражей замечен молодой пятнистый олень с серьёзной травмой ноги, предположительно, полученной от нападения собак", - говорится в сообщении. Специалисты выехали на место. Процесс поимки оказался непростым, так как олень попытался убежать и прыгнул в море. "Благодаря оперативной работе сотрудников и помощи местных жителей его удалось поймать и достать из воды. После осмотра приняли решение доставить беглеца в реабилитационный центр "Тигр", где ему оказали необходимую помощь и выпустили в загон для дальнейшего восстановления", - отмечает минприроды.
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россия, общество, приморский край, козьмино
Хорошие новости, Россия, Общество, Приморский край, Козьмино
В Приморье спасли пятнистого оленя, раненного собаками
В приморском селе Козьмино спасли пятнистого оленя, раненного собаками