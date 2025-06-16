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Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль - РИА Новости, 16.06.2025
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10:29 16.06.2025 (обновлено: 11:59 16.06.2025)
https://ria.ru/20250616/posolstvo-2023062736.html
Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль
Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль - РИА Новости, 16.06.2025
Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль
Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть территорию страны, заявил глава диппредставительства Анатолий Викторов. РИА Новости, 16.06.2025
2025-06-16T10:29:00+03:00
2025-06-16T11:59:00+03:00
россия
израиль
в мире
анатолий викторов
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть территорию страны, заявил глава диппредставительства Анатолий Викторов."Мы рекомендуем всем, кто находится в Израиле, российским гражданам, покинуть страну вплоть до нормализации здесь обстановки. Возможность такая имеется", — сказал он в эфире "Россия-24".Дипломат рассказал, что россияне могут воспользоваться переходами "Бегин" или "Таба" на границе с Египтом, затем поехать в в Шарм-эль-Шейх или Каир и улететь в Россию рейсами "Аэрофлота" или других компаний.Он добавил, что уже несколько десятков соотечественников воспользовались такой возможностью."Мы имеем в виду возможность эвакуации, но считаем, что те граждане, которые хотят себя обезопасить, имеют такую возможность, внимательно следим. Если потребуется - будем принимать другие решения", — подчеркнул Викторов.
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россия, израиль, в мире, анатолий викторов, обострение отношений сша и ирана
Россия, Израиль, В мире, Анатолий Викторов, Обострение отношений США и Ирана
Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль

Посольство рекомендовало россиянам покинуть Израиль через границу с Египтом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Посольство России в Израиле рекомендует россиянам покинуть территорию страны, заявил глава диппредставительства Анатолий Викторов.
"Мы рекомендуем всем, кто находится в Израиле, российским гражданам, покинуть страну вплоть до нормализации здесь обстановки. Возможность такая имеется", — сказал он в эфире "Россия-24".
Дипломат рассказал, что россияне могут воспользоваться переходами "Бегин" или "Таба" на границе с Египтом, затем поехать в в Шарм-эль-Шейх или Каир и улететь в Россию рейсами "Аэрофлота" или других компаний.
Он добавил, что уже несколько десятков соотечественников воспользовались такой возможностью.
"Мы имеем в виду возможность эвакуации, но считаем, что те граждане, которые хотят себя обезопасить, имеют такую возможность, внимательно следим. Если потребуется - будем принимать другие решения", — подчеркнул Викторов.
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РоссияИзраильВ миреАнатолий ВикторовОбострение отношений США и Ирана
 
 
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